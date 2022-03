Conjoncture difficile – Le FMI revoit à la baisse ses prévisions de croissance

L’optimisme par la reprise des activités économiques post-Covid a fait place à des lendemains incertains à cause des conséquences induites de l’invasion russe en Ukraine. Prévisions à revoir.

Le coronavirus a fini par disparaître peu à peu de la circulation. De nombreux pays, comme la France, ont abandonné le port de masque, un des symboles des gestes barrières pour casser la chaîne de propagation de la pandémie. Cela étant, les activités économiques ont repris. Même si certaines grandes villes chinoises ont de nouveau été mises sous cloche.

Dans un premier temps, les analyses du Fonds monétaire international, FMI, ont avancé à pas comptés « la croissance mondiale devrait passer de 5,9 % en 2021 à 4,4 % en 2022, soit un demi-point de pourcentage de moins pour 2022 que ce qui avait été prévu dans l’édition d’octobre des Perspectives de l’économie mondiale (PEM), ce qui tient en grande partie à la révision à la baisse des prévisions concernant les deux plus grandes économies. Lorsque les hypothèses sont révisées en supprimant du scénario de référence le train de mesures budgétaires du programme « Build Back Better » (Reconstruire en mieux) et en incluant le retrait anticipé des mesures d’accompagnement monétaire et la persistance des pénuries d’approvisionnement, les perspectives de croissance des États-Unis diminuent de 1,2 point de pourcentage ».

Nouvelles configurations

La semaine passée, Gita Gopinath, directrice-générale adjointe du FMI a reconnu que « la hausse des prix du carburant, à l’échelle mondiale, tout comme ceux des produits de base, réduit le pouvoir d’achat et compromet ainsi la relance de l’économie par la consommation ». Le taux d’inflation en glissement annuel, en Espagne, par exemple, a atteint les 7,5%. Une rareté pour un pays de l’Union européenne. La France, pour circonscrire la flambée des prix du carburant, impose une subvention de quinze centimes d’euros par litre. En cause, les effets secondaires de la guerre en Ukraine. La nouvelle mouture sur les tendances à venir du FMI sera dévoilée le mois prochain.

Les décideurs malgaches auront intérêt à suivre ces nouvelles configurations. L’époque où Madagascar pouvait se mettre à l’abri des convulsions économiques et financières qui se passaient ailleurs est belle et bien révolue. À l’ère de la mondialisation, chaque pays dépend des autres et vice-versa. À titre d’illustration, le bond exceptionnel des cours de la tonne du nickel, de 19 000 dollars à 100 000 par l’embargo des produits russes par les pays occidentaux, en guise de représailles économiques suite à « l’opération militaire spéciale engagée par Moscou contre Kiev ». Amba­tovy peut profiter de cette aubaine inattendue.

Par contre, des compagnies aériennes ont réagi négativement aux mesures de sûreté et de sécurité envisagées par les autorités malgaches pour lutter contre les trafics en tout genre aux aéroports. Ce qui a sanctionné, par ricochet, les activités liées au tourisme, qui tardent à trouver leur rythme de croisière. Des dispositions non-reconnues sur le plan international qui handicapent aussi les exportations du textile et de l’habillement, privés de logistiques de transports adéquats pour respecter les délais de livraison.

La loi de finances vise un taux de croissance de l’économie, en termes réels du Produit intérieur brut, PIB, de 5, 4% pour l’exercice en cours. Après une contraction de 6,1% en 2020 et une progression de 3,5% l’an passé. Il est inutile de s’attarder sur « la fiabilité de telles variations ». Aussi cette atmosphère anxiogène évoquée par Gita Gopinath, au CV dense et impressionnant, mérite d’être prise en considération. Dans l’économie d’aujourd’hui, tout s’imbrique et mieux vaut avoir une vision élargie de la situation qui prévaut au lieu des réponses aux urgences du moment.