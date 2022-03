Changes – Le dollar toujours verdoyant

Un dollar équivalait à 3992, 48 ariary à la fin de la séance au Marché interbancaire, d’hier. Un moment, le billet vert américain s’envolait à 4 079 ariary. Ces 3 992, 48 ariary représentent ainsi une valeur moyenne. Entre le pic et la cotation la plus basse. La semaine passée, le dollar a terminé la semaine dans la bande des 3 994 ariary. Il s’approche de la barre des 4 000. Un cap vite franchi dans les changes au noir en plein jour. Où vendeurs et acheteurs s’affranchissent des impositions légales en matière de transactions financières. Ici, aucune formalité à remplir. Tout se déroule en deux temps trois mouvements. Et hop, les liasses de billets passent d’une main à l’autre. Sous Marc Ravalomanana, une interdiction formelle de cette pratique a été édictée. Mais personne ne s’en souciait. Du moment que tout le monde y trouvait son compte.

Dans le même volet mais sur un autre registre, la Banque centrale de Madagascar, BFM, continue d’émettre des réserves sur l’entrée de la cryptomonnaie dans le circuit financier. En vogue partout dans le monde. Pour la Direction des études et des relations internationales de la BFM, la cryptographie nécessite une consommation colossale d’électricité. Dans l’état actuel de la situation énergétique actuelle, le recours à cette « illusion monétaire » paraît compliqué. La BFM préfère opter pour la version numérique de l’ariary.