Bilan de gendarmerie – Quinze bandits tués dans des accrochages

Depuis fin août 2021 jusqu’au 10 mars, quinze malfaiteurs ont définitivement été mis hors d’état de nuire par les gendarmes de la compagnie Imerina centrale.

EFFORTS fructueux pour la gendarmerie de la compagnie Imerina centrale au cours des six derniers mois. La compagnie régit les districts de Manjakandriana, d’Anjozorobe et d’Andramasina.

Depuis le 30 août 2021 où le capitaine Safidiniavo Toky Andriambeloniaina a pris le commandement, les résultats s’enchaînent. Quinze dahalo sont tombés sous les balles dans des accrochages. Beaucoup d’autres ont été capturés vivants. Trente ont été arrêtés pour vol de bœufs, soixante-deux pour kidnapping en milieu rural et huit autres pour simulacre de rapt.

« Deux chefs d’arrondissement administratif ou délégués et un chef fokontany figurent parmi les suspects interpellés pour vol et blanchiment de zébus », souligne le jeune capitaine.

La chasse aux malfaiteurs a été intensifiée pour raffermir la sécurité dans la circonscription de la compagnie d’Imerina centrale. La preuve, trois auteurs d’attaques à main armée se sont rendus lorsque l’étau s’est resserré autour d’eux.

Saisies

Les armes et amulettes des assaillants abattus ou envoyés en prison ont été récupérées. Elles sont un pistolet, cinq fusils de chasse et huit de fabrication locale.

Les gendarmes ont simultanément opéré des grosses saisies durant ces mois. « Sept mille cent soixante-et-un kilos de pierres industrielles sans papier, une tonne et demi de bois de rose, cinq cent quarante-neuf planches de palissandre et treize chaises et une table en cours de fabrication ont été confisqués », énumère le commandant de compagnie.

« Six cent quatre-vingt-douze planches de hazoala avec quatre vingt-treize sacs de charbons de bois illégaux ont été interceptés », ajoute-t-il.

La compagnie composée par plusieurs unités de gendarmerie est également intervenue sur des ventes et consommation de stupéfiants et produits prohibés. Cette lutte a conduit à la saisie de six mille et deux cent-un litres de rhum artisanal.

Pour récompenser les gendarmes de leurs efforts, des autorités civiles et des particuliers leur ont offert du matériel et autres aides.