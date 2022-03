Baccalauréat – 30% des candidats non encore inscrits

Trois jours après la fermeture de la date des inscriptions à l’examen du baccalauréat, la liste des candidats n’est pas encore close.

Alors que les inscriptions à l’examen du baccalauréat sont clôturées officiellement, vendredi, des candidats n’ont pas encore déposé leurs dossiers de candidature. Une source auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique indique que près de 70% des candidats ont terminé leurs inscriptions, hier. Au niveau des établissements scolaires, des responsables évoquent la difficulté des candidats à régler le droit d’inscription. « Pour une grande première, l’école a dû avancer les droits d’inscription de quelques candidats, autrement, ils vont rater cet examen. Les parents sont dans une situation de précarité profonde », affirme le directeur d’une école privée de Antananarivo. D’autres ont de la difficulté à compléter les dossiers nécessaires. « Les papiers administratifs de certains candidats ont été détruits par les cyclones. Ils ont besoin de temps pour reconstituer. », indique une source dans les régions de Fitovinany et de Vatovavy.

Les retardataires ont encore une chance de participer à cet examen. Le directeur des Examens nationaux indique qu’« il n’y a pas de report officiel des dates d’inscriptions. Cependant, nous continuons à recevoir les dossiers de ceux qui ont déjà effectué l’inscription, mais qui n’ont pas encore pu compléter leurs dossiers de candidatures ».

Une source auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique encourage les parents à se dépêcher. « Les parents et les candidats retardataires sont invités à déposer leurs dossiers au plus vite. », a indiqué cette source.

Pour Antananarivo, la barre de soixante-dix mille candidats au baccalauréat serait déjà atteinte. Soixante-treize mille neuf cents dossiers ont été reçus auprès de la direction des Examens nationaux à Ankatso, selon la source auprès du ministère de l’Enseignement supérieur e t de la recherche scientifique. Ce ministère a prévu la participation de quatre vingt mille candidats dans la province d’Antananarivo à cette session 2022, vu la hausse annuelle du nombre de candidats. Dans les autres provinces, les candidats se font attendre.