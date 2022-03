Avis aux lecteurs – Le journal à 1 000 ariary

C’est toujours délicat d’annoncer une hausse. Mais avec la conjoncture internationale et divers paramètres, la hausse du prix du journal est inéluctable pour la viabilité de l’entreprise et pour pouvoir garder les emploies. Les entreprises de presse ont touché le fond pendant les deux ans de la crise sanitaire. On n’est encore totalement sorti de l’auberge. Les séquelles de la crise sanitaire étant, aggravées par les conséquences de la guerre en Ukraine, une flambée du prix des matières premières est constatée sur le marché international. Les matériaux utilisés pour la fabrication du journal n’y échappent pas. Le papier journal, les consommables, les plaques, l’encre… ont subi des hausses considérables.

Un journal vit essentiellement de la vente et des recettes publicitaires . Mais quand les charges fixes augmentent, il faut réajuster certains éléments. Ainsi à partir du 2 avril, le prix de vente de l’Expresss de Madagascar sera de 1000 ariary contre 500 ariary pour le journal Ao Raha. C’est la décision prise au niveau du Geppimm ( Groupement des éditeurs de presse indépendants de Madagascar) qui regroupe la plupart des titres de presse. Autrement dit, le prix des autres journaux s’aligneront à ces niveaux. Malgré cette hausse le prix d’un journal reste modique en rapport à son utilité.

Pour L’Express on est passé de 100 ariary à sa création à 1000 ariary aujourd’hui. Soit dix fois plus cher en 27 ans. C’est très peu par rapport au prix d’autres denrées. D’ailleurs, le prix n’est pas majoré en fonction du nombre de pages.

Nous remercions déjà les lecteurs et les annonceurs pour leur confiance infaillible .