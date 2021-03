Transports ferroviaires – Neuf wagons au profit de FCE

Une coopération fructueuse. La Commune Urbaine d’Antananarivo, CUA ,a cédé 9 des 14 wagons, lui appartenant et ayant été offerts par l’Ambassade de Suisse à Madagascar il y a 15 ans, au ministère des Transports, du tourisme et de la météo­rologie. Ces matériels roulants vont, dorénavant, servir sur la ligne ferroviaire Fianarantsoa Côte-Est. La signature de convention entre la Commune Urbaine d’Antananarivo et le ministère des Transports, du tourisme et de la météo­rologie, s’est tenue jeudi 11 mars 2021 à l’Hôtel de Ville à Analakely. En effet, la CUA vient de céder, gracieusement, 9 wagons de la marque Forchbahn en faveur de la ligne FCE, société rattachée au ministère en charge des Transports.

« Nous sommes fiers d’effectuer ce transfert. Nous savons que le Ministère saura les utiliser comme il le faut et à bon escient », indique Naina Andriantsitohaina, Maire de la capitale, lors de son allocution. Pour précision, dans le cadre de la réalisation d’un projet « train urbain » dans la capitale malgache, la Confédération Suisse a donné 14 wagons à la CUA en 2005. Mais comme le projet était resté en suspens et classé sans suite jusqu’à maintenant, ces véhicules restaient immobilisés dans leur lieu de dépôt.

« Nous avons appris cela avec peine. J’ai alors contacté Monsieur le Maire et lui ai proposé cet accord. Il a accepté sans hésiter. Deux semaines après, nous signons cette convention », fait savoir Joël Randriamandranto, Ministre des transports, du tourisme et de la météorologie. Le Maire de la capitale précise que ces wagons ne correspondent plus au nouveau projet « train urbain » concocté par l’État. « Mais ils sont compatibles avec les quatre locomotives que nous venons d’acquérir et qui relient déjà, régulièrement, Fianarantsoa et Manakara », souligne le Ministre des Transports. La CUA comme le MTTM, indique que cet accord a pour fond de moderniser le secteur des transports, surtout le ferroviaire. Les wagons, qui viendront s’ajouter aux autres nouvellement acquis par l’Etat Malagasy pour la ligne FCE, quitteront la capitale à destination de Fianarantsoa, cette semaine.