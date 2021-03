Institution – Le CSM lance un appel à candidature pour siéger à la HCC

Pour la magistrature, le dépôt de candidature pour siéger à la HCC est ouvert. L’identité des neuf nouveaux membres de la Cour devrait être connue avant la fin du mois.

La partie commence. C’est le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), qui lance le jeu concernant l’élection des prochains membres de la Haute cour constitutionnelle (HCC). Selon des membres du corps de la magistrature, ils ont été notifiés de l’appel à candidature émis par le CSM, jeudi.

Le CSM fait partie des entités à qui la Constitution donne la prérogative de désigner des membres de la Cour d’Ambohidahy. Il peut élire deux représentants pour y siéger.

Le CSM n’a donc pas attendu longtemps pour émettre son appel à candidature. Les membres du corps de la magistrature ont été notifiés dès le lendemain de l’officialisation de la fin du mandat des neuf membres actuels de la HCC, par un communiqué de presse de la présidence de la République.

« Seuls les magistrats peuvent se porter candidat pour être élus par le CSM », précise des voix au sein de la magistrature. Quelques noms de probables candidats pour siéger à la HCC circulent. Ceux qui ont pu être joints au téléphone affirment, pourtant, ne pas avoir cette intention en tête.

Ils soutiennent même être étonnés du fait que leur nom soient soulevés dans les débats. Il est probable, cependant, qu’entendre leur nom dans les discussions de couloir donne des idées à certains.

Rien n’est toutefois certain en ce début de la joute pour le renouvellement des membres de l’institution d’Ambohidahy. « Il est toujours difficile d’affirmer une intention trop tôt dans pareil processus. Il est en effet certain que le pouvoir ait ses favoris et des lobbyings dans ce sens soient déjà en cours en coulisse », reconnaît, toutefois, un de ceux dont les noms se chuchote comme probable candidat ou nommé comme haut conseiller à la HCC.

La liste des magistrats ayant déposé leur candidature pour briguer un siège à la HCC au nom du CSM sera connue lors de la session de cette entité, du 23 au 26 mars. Le vote n’aura lieu que le dernier jour de la session, soit le 26 mars.

Candidatures ouvertes

À part le CSM, les deux Chambres parlementaires ont le droit d’élire deux représentants chacun au sein de l’institution d’Ambohidahy. Le président de la République lui, nomme trois des neuf membres.

L’ordonnance portant loi organique relative à la Haute cour constitutionnelle dispose que ses membres de la Cour soient « choisis en raison de leur compétence juridique et doivent avoir une pratique suffisante de la magistrature de l’ordre administratif ou judiciaire, du barreau, de l’enseignement supérieur du droit ou de l’administration ». Si le quota du CSM est, visiblement, l’apanage des magistrats, celui des trois autres entités sources sont ouvertes aux autres personnes pouvant remplir les critères légaux.

Pour les deux Chambres parlementaires, les prétendants à devenir hauts conseil­lers à la HCC devraient officialiser leurs candidatures au début de la session extraordinaire qui démarre le 27 mars. Les députés et sénateurs peuvent se porter candidat pour être élus par leurs pairs. S’ils sont choisis, ils doivent alors démissionner du Parlement.

Du côté de la présidence de la République, la procédure de sélection serait déjà en cours. Seulement, les sources contactées affirment ne pas être dans le secret des Dieux.

La liste des trois personnalités nommées par le chef de l’État devra, néanmoins, être connue avant la fin du mois, également. « Les neuf hauts conseillers prêteront serment le même jour afin d’éviter un nouveau débat sur le renouvellement partiel des membres de la Cour. Le timing des sessions qui se tiendront dans les prochains jours est dans cet objectif », confie, en effet, une source proche du dossier.