Industries extractives – Les femmes soulignent leur place dans le secteur

Les femmes sont les plus impactées mais les moins considérées dans les projets miniers, allant dans le processus d’Études d’impact environnementales (EIE), aux revenus attendus en passant par les indemnisations. Sans parler des risques d’accident ou de violence auxquels elles peuvent être exposées dans les carrières ou les sites miniers. « Women in Mining and Resources Madagascar » (WIMR), une association à but non lucratif, a été créée en 2019, afin d’améliorer la situation des femmes travaillant dans le secteur.

L’association regroupe des femmes travaillant dans le secteur extractif (mines, pétrole, énergie et connexes). « Nos membres œuvrent dans l’appui, l’assistance et la promotion des femmes et des enfants impliqués directement ou indirectement dans le secteur extractif tout en considérant l’approche genre » explique Muriella Ranaivo, secrétaire général de WIMR.

L a mission consiste notamment à monter et à mettre en place des projets à vocation sociaux dans le but d’appuyer les femmes et les jeunes filles impliquées dans le secteur extractif. Une conférence en ligne a été organisée la semaine dernière, portant sur la résilience du secteur avant et post-covid-19.

La conférence a vu la participation d’autres femmes de l’île Maurice, Australie, et d’Indonésie. Les panelistes ont été essentiellement formés de femmes travaillant dans le secteur à Madagascar. Les femmes continuent à tenir un rôle important dans le secteur minier malgré la situation de la pandémie.