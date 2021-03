Émergence nationale – La Chine affiche son soutien au gouvernement malgache

Les relations sino-malgaches sont au beau fixe. Le développement de la coopération s’est étendu dans plusieurs secteurs et voilà encore, l’ambassadrice Guo Xiaomei a annoncé que son gouvernement est prêt à soutenir Madagascar dans ses efforts pour l’Émergence nationale. C’est ce qu’à précisé la diplomate chinoise en marge d’un salon des médias virtuel organisé avec les journalistes malgaches, vendredi.

La pandémie de la Covid-19 a cette fois limité les relations physiques entre les personnes mais non pas sur la continuité des projets déjà conçus en faveur de la population. À l’issue de son discours, vendredi, la diplomate Guo Xiaomei a rappelé que « La Chine va continuer à travailler de concert avec Madagas­car en mettant en synergie la concrétisation des acquis du Sommet de Beijing du Forum sur la Coopération sino-africaine, et la construction conjointe de « la Ceinture et la Route » avec l’ « Initiative pour l’Émer­gence de Madagas­car », afin de saisir les nouvelles opportunités et rehausser le niveau et la qualité de la coopération bilatérale tous azimuts dans l’intérêt de nos deux peuples ».

Les dirigeants malgaches ont mis en place une vision à long terme pour concrétiser le développement durable. L’Initiative pour l’Émergence de Madagascar (IEM) est en cours de conception pour que sa portée puisse avoir d’impacts dans tous les secteurs.

Collaboration

Cette vision s’ouvre à la contribution des partenaires afin de procéder à l’accélération des projets. Après la déclaration de la Présidence de la République vers le début de l’année, la collaboration avec les bailleurs serait la bienvenue pour le financement des infrastructures énormes dans tout le territoire. La construction des routes, des ponts, la promotion de l’agriculture, l’amélioration de l’accès à la santé publique et tant d’autres encore seront la priorité du gouvernement malgache. Beaucoup de partenaires ont déjà manifesté leur intérêt de soutenir le programme de développement. La Chine n’est pas en reste dans cette vision qui nécessite encore plus la maturité des relations déjà existantes depuis plus d’une quarantaine d’années.

Vendredi, l’ambassadrice Guo Xiaomei a martelé que son pays a fait beaucoup de réalisations dans le cadre de la coopération sino-malgache. Les domaines social et économique sont les plus soutenus tout en gardant sa position neutre dans les affaires internes d’un gouvernement sur le plan politique.