Diana – L’OIT prône pour une émigration équitable

L’Organisation internationale du travail veut lutter contre la situation critique des migrantes en pays étrangers en les informant des conditions de travail qui les attendent.

ALLER au Koweït ou dans n’importe quel pays du Proche-Orient ne doit plus désormais provoquer de graves problèmes aux Antsiranaises qui envisagent d’y aller pour travailler. Ce, grâce à l’ouverture d’un premier point d’informations sur la migration de travail au sein de la direction régionale de la Fonction publique, du travail et des lois sociales dans la région.

Cette initiative concrétise l’objectif de l’Organisation internationale du travail (OIT), financé par l’Union Européenne à travers le projet Reframe. Celui-ci œuvre pour le recrutement équitable des travailleurs migrants et soutient l’amélioration de la visibilité des services officiels en matière d’émigration de travail. Le projet consiste exactement à faciliter une émigration éclairée, qui permettra aux femmes d’avoir accès aux informations nécessaires et indispensables sur les enjeux de la migration dans un pays avant d’y aller.

L’officialisation de ce projet s’est tenue dans la cour de la direction régionale, lors du passage de la ministre Gisèle Ranampy dans la capitale du Nord.

Réseaux

« Les chiffres nous montrent que Diana et Sava sont des régions pourvoyeuses de travailleurs émigrés souvent clandestins. Ce service de proximité vise à maîtriser les réseaux clandestins de recrutement, lutter contre la traite des personnes et habituer la population à s’adresser aux sources d’informations officielles en matière de migration de main-d’œuvre », lance cette dernière.

Selon les explications de Coffi Agossou, directeur de l’OIT Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles, l’organisation a saisi la célébration de la Journée internationale de la femme pour mettre en lumière une autre préoccupation caractéristique de la région septentrionale de Madagascar en particulier. Il s’agit de l’émigration professionnelle, souvent clandestine, et dont les femmes sont les plus concernées. La perversité de la situation vécue par les travailleurs migrants, en majorité des femmes, au Koweït, au Liban et en Arabie Saoudite dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, a été davantage dévoilée. Car les victimes étaient « des filles mineures sorties clandestinement du territoire, des femmes complètement démunies et ayant subi des arnaques et des tromperies au moment du départ ».

Coffi Agossou tient cependant à préciser que « l’OIT n’est pas contre la migration, puisqu’elle contribue à la croissance du développement socio-économique aussi bien pour les pays d’origine que pour les pays de destination ». Malheureuse­ment, ajoute-t-il, «l’organisation sait que derrière cette quête de l’eldorado, prolifèrent les recruteurs clandestins, trafiquants et auteurs en tout genre de traite de personnes. Ils font des femmes de ces régions des victimes d’abus et d’exploitations ». Hormis la région Diana, la Sava sera la deuxième bénéficiaire de cette initiative.