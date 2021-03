Coronavirus – Dix-neuf morts en une semaine

Les chiffres sur le nouveau cas de coronavirus ne cessent d’augmenter. La population est appelée à la vigilance. Mais le Premier ministre a exclu tout retour au confinement.

Alarmant. En une semaine, près de dix-neuf nouveaux décès au coronavirus ont été enregistrés dans le pays. Et ce depuis le 5 mars jusqu’au samedi 13 mars. Ce qui ramène le nombre de décès à trois cent vingt-neuf depuis le 23 mars 2020 jusqu’au 13 mars. C’est ce qui a été annoncé lors de l’émission spéciale Covid-19 sur la chaîne nationale. Le bilan hebdomadaire du 5 au 12 mars indique six cent trente-huit nouveaux cas. Les chiffres s’annoncent en hausse entre le 27 février et le 12 mars.

Mais malgré ce retour en force de l’épidémie, le Premier ministre Ntsay Christian, samedi, lors d’une visite des installations de la Jirama à Mandroseza, a écarté tout retour au confinement. Il a été catégorique. L’expérience a montré que le confinement est insupportable pour plusieurs secteurs de l’économie. Il est également insupportable socialement et économiquement pour la population. En outre, il est difficilement applicable dans la pratique, et mobilise des moyens humains exceptionnels pour le contrôle et le suivi des gestes barrières. Autant de raisons qui font que le gouvernement préfère plutôt adopter d’autres mesures. Reste à savoir si le Premier ministre Ntsay Christian persistera dans la position, si jamais la situation s’aggrave.

Statistiques

Au total, mille deux cent une personnes ont été testées positives entre le 27 février jusqu’au 12 mars, le nombre de cas de coronavirus est de cinq cent soixante-trois. Du 23 mars 2020 jusqu’au 12 mars 2021, le cumul des cas confirmés est actuellement de vingt et -un mille trois cent cinquante-six. À la date du 13 mars, cent vingt-six nouvelles personnes ont été positives à la suite des cinq cent quatre-vingt-dix-neuf tests effectués. Sur les personnes testées positives, près de soixante-sept personnes sont dans une forme grave.

La région Analamanga est encore l’épicentre de la maladie puisqu’elle détient le plus grand nombre de nouveaux cas pour le 13 mars. Pour samedi, les statistiques indiquent quatre-vingt nouveaux cas. Cinquante-neuf d’entre eux sont atteints d’une forme grave. Dans la région Diana, près de dix-neuf nouveaux cas ont été détectés.

Dans la région Atsina­nana, le bilan du 13 mars indique quatorze nouveaux cas. Cinq nouveaux cas ont été enregistrés dans la région Boeny. Sept sont dans une forme grave. Tandis que dans la région Vakinakaratra, deux personnes sont testés positives au coronavirus. Pareille­ment dans la région Amoron’i Mania ou deux cas ont été annoncés dans le bilan du 13 mars.

Dans la région Analanji­rofo, trois cas ont été détectés. Un cas a été observé dans le Betsiboka. Actuellement, le nombre de cas positifs est de vingt-et-un mille trois cent cinquante-six. Le nombre de patients en traitement est actuellement de six cent cinquante-cinq. L’émission spéciale Covid-19 reprend sur la chaîne nationale depuis hier. C’est ce qui a été annoncé. Dans la région Atsinanana, à Toamasina, les hôpitaux sont débordés. Selon une responsable au sein du Centre Hospitalier « Hopitaly be ». Toamasina. L’hôpital enregistre en moyenne sept hospitalisations par jour, dont quatre sont dans une forme grave. Dans la région Atsinanana comme dans d’autres régions, les autorités sont vigilantes face à la montée des nouveaux cas.