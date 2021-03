Barea – Incertitude au sujet des internationaux

De nombreux clubs refusent de libérer leurs internationaux, à l’image du Paris FC. La situation est inquiétante à une semaine des derniers matches de qualification pour la CAN.

Le nouveau règlement de la FIFA pose problème à l’approche de la fenêtre internationale (ndlr : du lundi 22 au mardi 30 mars). En effet, les clubs ont désormais la possibilité de bloquer leurs joueurs, « si la période d’isolement imposée au retour par les autorités du pays dépasse cinq jours ». La France est particulièrement au centre de l’attention, dans la mesure où la grande majorité des joueurs africains évoluent en Ligue 1, Ligue 2 ou en divisions inférieures. Plusieurs équipes ont annoncé leur refus de libérer leurs internationaux, comme le FC Metz par exemple. Les avis divergent dans l’Hexagone. D’autres acteurs du football français affichent une position différente : « si les internationaux français peuvent partir en sélection et pas les Africains, ce ne serait pas très logique et correct ». Concernant les Barea plus particulièrement, ils seront privés de Lalaina Nomenjanahary et probablement de Rayan Raveloson, pour le déplacement en Éthiopie et la réception du Niger en éliminatoires de la CAN (ndlr : mercredi 24 à Bahir Dar et mardi 30 à Barikadimy).

Métanire rassure

Le Paris FC refuse tout simplement de libérer Bôlida. Ce dernier est fraîchement rétabli d’une blessure au genou. Samedi, il a joué pour la première fois après quatre mois d’arrêt (ndlr : il est entré à la 76e minute de Auxerre # Paris FC). Les autorités françaises exigent une période d’isolement de quinze jours à toute personne entrant sur son territoire. Et c’est l’une des principales raisons pour les quelles les dirigeants du Paris FC se sont opposés au départ de l’ailier des Barea. S’il rejoint la sélection, il raterait plusieurs matches importants à son retour. Pour sa part, Rayan est incertain en raison d’un test positif au coronavirus. Le milieu de terrain est indisponible sur une durée allant de sept à dix jours.

Une question se pose aujourd’hui, à une semaine de la trêve internationale : « Y aura-t-il d’autres absents dans le camp malgache ? » La réponse viendra dans les jours à venir. Madagascar est pendu aux décisions des clubs où évoluent ses expatriés. Mais si absent il y a, ce ne sera pas Romain Métanire en tout cas. Le latéral du Minnesota United (États-Unis) a rassuré les supporters. Comme quoi la « Machine » sera bel et bien de la partie.

Si d’autres internationaux manquent à l’appel, Nicolas Dupuis pourra s’appuyer sur la profondeur de son banc. D’où l’intérêt d’avoir composé un groupe élargi. De son côté, l’Éthiopie est plus sereine à ce niveau. L’effectif des Antilopes compte vingt-cinq joueurs. Parmi eux, vingt-quatre jouent dans le championnat domestique éthiopien. Le seul élément en provenance de l’extérieur est un pensionnaire du championnat égyptien.