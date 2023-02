TANJOMBATO – Un tourbillon avale un suicidaire

Des lavandières, piroguiers, passants et riverains ont assisté à un effroyable suicide qu’ils n’ont pas flairé, hier matin, à Tanjombato. Un homme, dans la trentaine, a mis fin à ses jours. Le quidam a été empêché lors de ses premières tentatives. « Nous l’avons vu courir depuis quelque part. Ici, près du barrage, un homme s’est approché de lui. Il a essayé de lui remonter un peu le moral. De là, nous avons cru qu’il s’est calmé et allait renoncer à son idée d’autodestruction », décrit une commerçante du quartier. « Il a attendu un bon moment après qu’on l’a laissé. Mais tout à coup, il s’est jeté dans l’Ikopa. Personne n’est allé le sauver car il ne s’est pas tout de suite enfoncé. Il a encore nagé jusqu’au tourbillon qui l’a englouti. Et il n’est plus réapparu », explique une riveraine. Le fokonolona s’est vite attroupé. Certains ont présumé qu’il survivra. Quelques minutes plus tard, il a été recraché par la rivière. Il a été entrainé par le courant. Les témoins oculaires, sans l’aide des sapeurs-plongeurs, l’ont repêché eux-mêmes. Ils ont constaté qu’il ne respirait plus. Sa famille est venue récupérer sa dépouille.