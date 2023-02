Suspens dans l’air : Rolland Ranjatoelina joue les funambules

Magnanime. Elu président du Conseil d’administration de l’Asecna, beaucoup ont prédit que Rolland Ranjatoelina, actuel ministre des Transports et de la météorologie, va quitter son fauteuil ministériel. Il n’en est rien. Si l’on en croit aux déclarations de l’intéressé hier au Carlton, en marge de la table-ronde sur le projet Tatom. « Je suis élu, rien ne m’oblige aussi à démissionner du gouvernement» a-t-il déclaré. Ce qui peut faire grincer des dents quelque part. Rolland Ranjatoelina, contre vents et marées, a défendu les causes d’Air Madagascar en dépit du choix clair des dirigeants pour Madagascar Airlines. Il n’a jamais caché son aversion pour cette dernière.