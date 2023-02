RUGBY- SUPER COUPE – Un remake de la finale du Gold top 20

Le pari est ouvert. Suite au tirage au sort par poule du championnat de Madagas­car de rugby division première de vendredi dernier, suite à la dernière réunion entre les dirigeants des clubs lundi au siège de Malagasy Rugby à Ankorondrano, il a été décidé avec l’accord de tous que la super coupe de Madagascar opposant les deux clubs les plus titrés de la capitale le COSFA et le FTM ouvrira le match inaugural du championnat de Madagas­car de rugby de première division ce dimanche 19 février au stade d’Andohatapenaka.

La confrontation entre ces deux équipes débutera à 15 heures ce dimanche. Le public a déjà attendu trop longtemps la confrontation de ces deux mastodontes du rugby de la capitale. Prévu se rencontrer lors de la grande finale de la coupe du président prévu s’être jouée fin aout, début septembre 2022 mais qui a été laissée aux oubliettes.

Le match s’annonce équilibré et ce sera électrique entre les deux protagonistes qui se connaissent jusqu’au bout des doigts. Le match de dimanche sera une sorte de jauge pour déterminer laquelle des deux équipes dominera cette année 2023. Sur le plan de victoires, les deux équipes sont à égalité de victoires lors des précédentes confrontations. Les militaires, connus par leur pack d’avant et leur rapidité tenteront de démontrer leur mainmise et leur domination depuis ces trois dernières années. Ils sont les champions en titre du championnat national élite Fédérale 1 ou Top 20 et vainqueurs «du tournoi des boîtes» De leur côté, les dakarois forts avec leur trois quarts joueront sans complexe et entreront sur le terrain avec un moral gonflé à bloc du fait qu’ils sont les vainqueurs du tournoi des quartiers.

Certificat de conformité

Avant 2018, les rugbymen de Manjakaray ont pris l’ascendance sur les militaires en termes de victoires. Mais depuis la finale du championnat de Madagascar appelé Gold Top 20 (2018) où les militaires ont réussi à dompter les joueurs de Dakar en remportant le match sur les score serré de 26 à 23, les protégés de Rija Randrianari­son, coach de COSFA sont restés au sommet depuis presque trois ans sans s’inquiéter sur leur trône.

Lors du tirage au sort de vendredi dernier, quelques dirigeants de club ont soulevé leurs mécontentements sur la gestion de rugby à Madagascar et menacent de boycotter le début du championnat national. Le problème semble résolu et le championnat débutera le 26 février prochain. Le président du club US Ankadifotsy, Ndriana­rizaka Ramambazafy a exigé la présentation du certificat de conformité validant la réélection de Marcel Rakoto­malala à la tête de Malagasy Rugby. Marcel Rakotomalala l’a montré et les 19 présidents et représentants des clubs venus à la réunion de lundi n’ont qu’accepté la réalité et s’y soumettent. « Nous ne sommes pas satisfaits de la gestion du championnat de rugby à Madagascar mais nous n’avons pas le choix. Nous souhaitons que la gestion de XXL TOP 20 revienne aux ligues », confie Ndrianarizaka Ramambazafy, président du club US Ankadi­fotsy.