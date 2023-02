RN6 – ANTSOHIHY – Opération meurtrière contre les braqueurs de véhicules

Une fusillade a éclaté hier au petit matin entre les gendarmes et un trio armé sur la natio-nale 6. Un fugitif armé a été abattu et tandis que deux de ses comparses sont en fuite.

Les balles ont sifflé aux oreilles sur la route nationale numéro 6. Hier tôt le matin, un fugitif activement recherché est tombé sous les balles des forces de gendarmerie. Un pistolet de fabrication artisanale a été pris en sa possession. Deux de ses compères ont pour leur part réussi à s’évanouir dans la nature. La fusillade s’est produite hier vers trois heures du matin à la hauteur d’Ambohi-mandresy Atsohihy. Suite à une attaque à main armée perpétrée sur la route nationale numéro 6 dans laquelle un camion transportant des marchandises a été pris pour cible, la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Antsohihy a mené une opération. Les actes de banditisme commis sur cet axe étant le plus souvent signalés entre Antanambao Avaratera et Antsaribao, les gendarmes ont surveillé le tronçon entre ces points sensibles. Mise au parfum que l’individu tristement connu et ses comparses rôdaient dans les environs, la gendarmerie a lancé une opération visant à les capturer. Des coups de feu ont néanmoins éclaté lorsque les deux camps se sont tombés nez-à-nez. Lors des échanges de tirs, l’individu que les gendarmes ont depuis longtemps dans leur collimateur a été abattu. D’autres actes de banditisme sont mis sur le compte du défunt entre autres des attaques de véhicules commis à Andrevorevo et Moratazana, dans le district d’Antsohihy. Des vols de zébu sont également mis sur son compte. En remontant sa saga criminelle, les gendarmes ont relevé que ce dernier s’est installé d’un village à l’autre pour échapper aux recherches. À chaque fois que le quidam change de localité d’habitation, d’autres actes de banditismes sont commis, faisant ainsi de lui un bandit tristement connu des villageois qui ont fait sa connaissance. Sa dépouille a été récupérée par les personnes de son entourage pour les funérailles. L’arme retrouvée sur lui a été en revanche saisie par la gendarmerie. La recherche de ses comparses qui ont réussi à se glisser à travers les mailles des filets se poursuit.