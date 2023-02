MAEVATANANA – Le manque d’eau pèse sur le quotidien des habitants

Après le passage du cyclone Cheneso, l’ensablement des points de captage d’eau exacerbe le manque d’eau dans le chef-lieu de région de Betsiboka. Certains habitants n’arrivent pas à avoir la quantité d’eau suffisante pour chaque ménage. “On n’a de l’eau que dans la matinée. Et l’approvisionnement en eau ne se fait que pendant une heure. Le sable a envahi les points de captage. Les habitants devraient trouver d’autres sources d’eau”, indique Rakotozafy Justin, président du fokontany Morafenokely. Ce fokontany détient près de six mille habitants. Les besoins ne sont pas comblés en termes d’approvisionnement en eau potable. “On possède quelques bornes fontaines pour les habitants du fokontany. Toutefois, les infrastructures ne sont pas suffisantes face au nombre de la population qui augmente chaque année. Pour pallier ce manque, nous avons instauré une organisation. Il s’agit de limiter la quantité d’eau à récupérer pour chaque ménage. On devrait réduire à deux bidons par jour pour chaque ménage” enchaîne le président du fokontany. Un réel gap est enregistré entre les besoins de la population et la production en eau dans cette ville. “La population de Maevatanana consomme jusqu’à 65m3/h, alors que les deux points de captage ne produisent que 25m3/h”, indique Ramaro­koto Andriamifidiarivelo, Directeur Eau et Assainissement dans la région Betsiboka. En plus du manque d’eau, la qualité de l’eau laisse à désirer. “La vétusté des infrastructures fait que la clarté de l’eau en est affectée. Maevatanana dispose de deux sources d’eau dont un barrage et le point de captage du côté de Ikopakely. Le problème étant à chaque période de pluie, le point de captage est submergé par du sable. Ce qui entraîne une difficulté pour l’approvisionnement”, enchaîne le responsable. Afin de combler les besoins en eau, la région Betsiboka a été doté par l’Unicef de citernes d’eau ayant chacune une capacité de 10m3.