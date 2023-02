INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION – Hausse significative entre novembre 2021 et novembre 2022

Les prix à la consommation à Antananarivo ont augmenté de 10,15% en glissement annuel au mois de novembre 2022 contre 9,49% pour la précédente période, selon l’Institut national des Statistiques (Instat). Les prix de l’énergie affichent des augmentations importantes de 11,41%, les prix des produits de première nécessité (PPN) quant à eux ont fluctué de 8,95% et ceux du riz de 5,52%. Cette envolée est due principalement au ralentissement des activités en Chine qui a entraîné la baisse de la production mondiale pendant le deuxième trimestre de 2022, analyse un économiste. En effet, une grande partie des exportations de PPN nous vient du géant chinois dont le montant s’élève à 668 millions de dollars pour l’année 2022, en hausse de 23,2% par rapport à l’année précédente. Selon l’origine des produits, les prix des « produits locaux » accusent une hausse de 9,68% et contribuent à 84,16 % à la variation des prix dans l’ensemble. Les prix des « produits semi importés » ont augmenté le plus, soit 16,58% et ceux des « produits importés » de 7,53% rapporte l’Instat. En novembre 2022, selon le secteur de production, les prix des « services publics » ont connu une forte hausse s’élevant à 24,68%) suivis par d’importantes augmentations des prix des « produits manufacturés industriels » chiffrés à 15,59% et ceux des « produits vivriers non transformés » à 12,41%. Au niveau national, le niveau général des prix sur la consommation des ménages a augmenté de 10,8% au mois de novembre 2022 par rapport à novembre 2021. En glissement annuel, le prix du transport a varié de +20,8% ce qui inclut le transport routier, aérien, naval et ferroviaire, l’énergie à +13,9%, le riz à +5,6% et les PPN à +8,7%.