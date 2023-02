HANDBALL – FRANCE PROLIGUE – Marius Randriantseheno élu joueur du mois

Le handballeur du club Sarrebourg Moselle Sud HB, Marius Randriantseheno, a été élu joueur du mois de décembre par le public. De nationalité française, âgé de 30 ans, mesurant 1,75m et pesant 79 kg, il évolue au poste de demi-centre dans son club durant les deux dernières saisons. Son club est actuellement classé 11e en Proligue et est crédité de quatorze points. Sarrebourg a enregistré, après la 17e journée, sept victoires et dix défaites. Lors de leur dernier match de ce samedi, l’équipe de Marius Randriantseheno s’est inclinée au bout du suspense sur le score de 29 à 33 face au Frontignan à l’espace Pierre de Coubertin. Les Frontigna­nais ont pris le dessus en première période, mais à cause du manque de réalisme en phase offensive durant la deuxième mi-temps, ils se sont pliés à la fin de la rencontre. Le trophée du meilleur joueur du mois de décembre a été remis à Marius Randrian­tseheno après le match de ce samedi. Il a déjà évolué dans plusieurs clubs français depuis 2010, à Angers (2011-12), Limoges (2013-17), Grenoble (2017-19), Lancester (2019-20), Nancy (2020-21) et au Sarrebourg depuis 2021.