FOOTBALL – OPL AWARDS 2022 – Les meilleurs joueurs récompensés le 1er mars

L’association des Clubs de football élite de Madagas­car (CFEM) a lancé hier les votes des meilleurs joueurs par poste pour former l’équipe type de l’Orange Pro League pour la saison 2021-22. La cérémonie de remise des trophées ou l’OPL Awards 2021-22 se tiendra le 1er mars. Les votes se feront par poste afin de former le onze type dont, entre autres, le meilleur gardien de but, les meilleurs défenseurs, milieux et attaquants.

Deux trophées seront décernés aux deux meilleurs joueurs, l’un élu par les journalistes sportifs et les membres de l’association CFEM, et l’autre par le public sur la page Facebook de l’Orange Pro League Madagascar. Les votes des meilleurs joueurs par poste sont confiés au public. Tous les votes seront bouclés le 24 février à midi. Cinq joueurs, tous des Barea Chan, sont en quête du trophée du meilleur joueur, à savoir Dax du Fosa Juniors FC, Nina de l’Elgeco Plus, Stephano de l’A.

Équipe type

Dato FC, Lalaina du CFFA et Rojo be de l’Ajesaia. Quatre gardiens de but sont nominés, Nina de l’Elgeco Plus, Chrétien du CFFA, Eddy Bastia de l’A. Dato FC et Grindoh du Tia Kitra FC. Pour les défenseurs, ils sont dix pour quatre places dont deux centraux et un latéral chacun droit et gauche, en l’occurrence Tsila de l’Elgeco Plus, Naina du Fosa Juniors FC, Datsiry de l’Elgeco Plus, Berajo du Jet Kintana, Sitraka de l’Ajesaia, Naurah du CFFA, Dadafara du CFFA, Stephano de l’A. Dato FC, Tantely du Disciples FC et Lalane de l’Uscafoot.

Onze joueurs sont en lice pour les trophées des meilleurs milieux dont trois joueurs du Fosa Juniors FC, Dax, Tsiry et Donga, Mami­soa et Doddy de l’Elgeco Plus, Georginho de l’AS Fanalamanga, Rojo de l’Ajesaia, Eric du Cosfa, Lalaina du CFFA, Kante du Disciples FC et Gona de Zanakala FC.

Et les dix attaquants nominés sont Lucien et Onja de l’Elgeco Plus, Koloina et Carlos du CFFA, Tendry du Disciples FC, Tsilavina du Fosa Juniors FC, Feno de l’Ajesaia, Jinidy du Tia Kitra FC, Toky du Cosfa et Abedi de l’AS Fanalamanga. «Les joueurs obtenant le plus de réactions dans les commentaires seront élus dans leur poste respectif», précise Mirado Rakotoharimalala, directeur du cabinet de CFEM.

Lors de la première édition de l’OPL Awards en décembre 2021, Rajo Razafin­drabe du Jet Kintana a raflé trois trophées dont ceux du meilleur défenseur, meilleur joueur élu par le public, et il a aussi formé l’équipe type. Vévé Ranaivoarison du Fosa Juniors FC a été élu, de son côté, meilleur joueur par les journalistes.

Le portier de l’AS Adema à l’époque, Zakanirina Rakotoasimbola, a reçu pour sa part le trophée du meilleur gardien, celui du milieu attribué à Onja Hasinirina de l’Elgeco Plus, le trophée du meilleur espoir à El Hadari et celui du meilleur buteur à Thino du Zanakala FC. Et celui du meilleur entraineur a été décerné à Roro Rakoton­drabe, coach à l’époque de l’AS Adema. «Le meilleur coach sera cette fois désigné par le CFEM», souligne Mirado Rakotoharimalala.