DR ONY RANDRIANARISON – « La cécité peut survenir vers l’âge de 40-45 ans »

Dr Ony Randrianarison, ophtalmologue au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA). Elle exhorte la consultation régulière d’un ophtalmologue.

Quelles sont les causes de la cécité ?

À partir de 40-45 ans, la première cause de cécité curable dans les pays comme le nôtre, est la cataracte. Mais elle peut se traiter par une chirurgie qui se pratique chez nous depuis des décennies et dont les résultats sont, en général, excellents. Il faut également penser au glaucome qui est une maladie du nerf optique. Il évolue silencieusement, pendant des années, jusqu’à arriver à la cécité. C’est une maladie dont on parle très peu et qui est mal connue. Mais l’une comme l’autre ne survient pas brutalement: ces pathologies s’installent, progressivement.

Qu’en est-il des pertes de vue qui apparaissent, brutalement ?

Si la baisse de la vue apparaît brutalement, il faut penser à des pathologies au niveau de la rétine (le fond de l’œil) comme un mini accident vasculaire cérébral (AVC) au niveau des vaisseaux rétiniens, un décollement de la rétine, les complications du diabète au niveau des yeux… Seul un examen ophtalmologique approfondi permet de poser le bon diagnostic.

Quels sont les symptômesdu glaucome ?

Il existe deux types de glaucome: le glaucome aigu qui se diagnostique facilement, car ses symptômes sont très marqués : une douleur insupportable au niveau de l’œil, avec une baisse de la vue brutale et un œil qui est très rouge. Et puis il y a le glaucome chronique, plus sournois. On surnomme le glaucome chronique « la voleuse silencieuse de la vue ». Il faut souvent des années d’évolution avant d’arriver au stade de cécité. Et malheureusement, c’est une maladie qui n’a aucun symptôme. Seul un dépistage permet de le détecter. Il faut savoir que 80 millions de personnes sont concernées par le glaucome dans le monde. Parmi elles, 90% ignorent qu’elles sont malades et 10% sont aveugles alors qu’il existe des traitements qui permettent de ralentir, voire, de stopper la progression de la maladie.

Qu’elles sont les bonnes conduites à tenir pour prévenir la cécité ?

Il faut consulter régulièrement un ophtalmologiste. Je parle des ophtalmologistes à l’hôpital ou en cabinets et non des vendeurs de lunettes itinérants qui sillonnent les quartiers depuis quelque temps. Un bon ophtalmologiste saura détecter une maladie éventuelle au niveau des yeux, poser le diagnostic et mettre en place le bon traitement. Concernant les maladies des yeux, tout ne se traite pas avec des lunettes. Il existe des maladies potentiellement graves qui nécessitent un traitement par médicaments.

Pour les personnes de plus de 40 ans, il est recommandé de faire un dépistage du glaucome, d’autant plus si la personne est hypertendue, diabétique, ou s’il existe des cas de glaucome dans la famille. Ce dépistage est gratuit dans le service d’Ophtalmologie du CHU JRA. Je suis personnellement responsable de la consultation de dépistage du glaucome dans ledit service.

La cécité est-elle irréversible ?

Encore une fois, cela dépend de la cause. Si c’est la cataracte, oui cela s’opère et le patient recouvre la vue s’il n’y a pas de problèmes au niveau du fond de l’œil. La chirurgie de la cataracte est la principale activité opératoire du service d’ophtalmologie du CHUJRA. En cas de glaucome, les dommages au niveau du nerf optique ne sont pas récupérables. Le glaucome est la première cause de cécité irréversible dans le monde. D’où l’intérêt d’un dépistage précoce. Si c’est un problème au niveau de la rétine, un confrère réalise déjà la chirurgie du décollement de la rétine à Madagascar.. Mais le pronostic dépend toujours de la maladie en cause.