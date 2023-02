COOPÉRATION DANS LE BOENY – Un fond d’entretien régional pour le développement agricole

Du nouveau pour le développement agricole dans la région Boeny. La visite de Harifidy Ramilison, ministre de l’Agriculture et de l’élevage à Mahajanga, s’est achevée lundi, par une coopération reposant sur trois objectifs de développement essentiels du secteur agricole de la région Boeny. Le premier point important est la mise en place d’un fonds d’entretien agricole ou Frera. Cette structure est chargée de la promotion du secteur agricole dans la région Boeny. Le gouvernorat en concertation avec les secteurs techniques, les maires et la Fédération des riziculteurs détermineront les priorités dans l’utilisation du fonds.

« Une équipe du ministère procèdera à la mise en place de cette structure dans les prochains jours. Cette collaboration avec la région Boeny entre dans la mise en œuvre d’une véritable décentralisation. La direction de la vulgarisation agricole sera restaurée. Les promoteurs agricoles seront alors rétablis car le ministère constate que les représentants dans les districts n’arrivent pas à tout gérer. Ils seront appelés vulgarisateur agricole et agri-promoteur. Ce sont des fonctionnaires, mais ils peuvent également coopérer avec des agriculteurs particuliers. Le ministère a grandement besoin d’une coopération étroite avec la région », déclare le ministre Ramilison, durant son intervention.

Région pilote

Le troisième point essentiel de la coopération consiste dans la mécanisation agricole. Le ministère fournira de grands engins de production. Ce, grâce à une coopération avec le gouvernement japonais. La région Boeny, un des greniers de Madagascar, sera dotée de ces équipements et matériels agricoles. La gestion et le suivi de l’utilisation des engins agricoles seront consacrés à la région. « La région est prête pour la coopération. Nous assurons la transparence dans la gestion et l’administration de ce fonds. À preuve, les engins que le Président nous a confiés sont bien gérés. Nous sollicitons à ce que la région Boeny soit une région pilote dans la dotation de machines agricoles, car la région compte de nombreuses superficies agricoles à l’instar de Marovoay », exhorte Mokhtar Andriantomanga, gouverneur de la région Boeny.

Le ministre de l’Agri­culture devait rencontrer les investisseurs, le consortium Hydroneo Africa, du projet de développement de la production rizicole à Marovoay. Cette rencontre sera axée sur l’étude des aspects techniques du projet.