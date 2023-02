BASKETBALL – AMICAL – La GNBC trop forte pour Mayotte

Deux victoires en deux matches. Les basketteurs de la Gendarmerie nationale basket club se sont imposés sur le score de 67-62 (11-22, 18-12, 15-15, 23-13) face aux joueurs de l’équipe de Mayotte hier au Palais des sports de Mahamasina. Cette rencontre entre dans la préparation de la sélection mahoraise de basketball dont l’objectif est de jauger le niveau du basketball malgache en vue de la prochaine confrontation aux Jeux des îles de l’océan Indien, du 25 aout au 3 septembre à Antananarivo. Lors du premier quart temps, la sélection mahoraise, fidèle à son principe de jeu qui est d’engager un duel physique et une défense bien en place, a dominé les dix premières minutes. Elle a gagné le duel au pivot surtout les rebonds. Le résultat de 11-22 en faveur de la sélection mahoraise a montré sa supériorité. Piquée à vif comme au premier match, lors de la confrontation du 7 février, la bande à Elly et Fiary s’est réveillée au deuxième quart temps et s’est imposée en 18-12. Le troisième quart temps a été plus, car les deux équipes se quittent sur le score de 15 partout. Au quatrième quart temps, les protégés de Lova Raheridera, coach de GNBC, ont pris l’ascendant petit à petit. Danz et Elly ont trouvé leurs adresses et les joueurs de la GNBC ont bouclé le match sur le score de 67-62. Marshall Domergue, l’entraîneur de la sélection mahoraise a souligné que « les joueurs de la gendarmerie sont plus techniques et ils ont su prendre le dessus au bon moment. Mes joueurs ont essayé de répondre aux assauts de l’équipe adverse, mais ils n’y sont pas arrivés. C’était un bon match plein d’enseignements », conclut-il.