ANTSIRANANA –  La Corée investit dans le tourisme, l’artisanat et l’énergie 

La commune rurale de Ramena est gâtée par la Corée du Sud. Un showroom de produits touristiques et artisanaux est mis à la disposition des artisans de Ramena et une centrale solaire offerte au fokontany d’Andavakoera.

Le village de Ramena et le fokontany Andavakoera ont bénéficié de deux infrastructures financées par le gouvernement sud-coréen à travers la « Korea International Coo­pération Agency » (KOICA). L’Agence coréenne de coopération internationale est, en effet, responsable de programmes d’aide pour la réduction de la pauvreté et le développement socioéconomique dans des pays en voie de développement. Il s’agit, plus précisément, d’une subvention allouée au SAGE à travers le projet Biocom, ou Conser­vation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles pour le développement communautaire intégré, dans les parcs nationaux de Madagascar, en collaboration avec l’Unesco. Il a comme objectif de mettre en œuvre des activités à vocation communautaire pour le développement et le bien-être humain. Ainsi, le projet consiste à protéger l’aire protégéed’Ambohitr’Antsingy ou Montagne des Français et à renforcer la sécurité en son sein.

Afin de marquer d’une pierre blanche la finalisation de ces infrastructures, une double cérémonie d’inauguration s’est déroulée en fin de semaine, à deux endroits. La mise en place de ces infrastructures, en l’occurrence le showroom, témoigne du soutien du développement à travers la mise en œuvre des activités du projet dans ce site connu mondialement pour ses richesses en matière de biodiversité.

Cette maison de l’artisanat dans laquelle les produits touristiques et artisanaux seront exposés et vendus, constituera une plus-value pour le site et une amélioration des sources de revenus pour la communauté, car l’artisanat crée une économie de proximité irremplaçable. Ce sont des emplois, des services pour la population.

Atouts de l’artisanat

C’est une économie qui ne se délocalise pas. « Le tourisme et l’artisanat sont d’une grande importance pour Ramena en tant que site touristique le plus prisé de la région. Il assure la subsistance des habitants, donc cette salle d’exposition est conçue pour faciliter la route commerciale de leur artisanat. Les atouts de l’artisanat sont donc indispensables à notre région », indique Saida, une des brodeuses de Ramena. En ce qui concerne la centrale solaire d’Andavakoera, soixante-dix ménages bénéficient également de l’électricité grâce à la présence de cette infrastructure offerte par le projet Biocom. Cette réalisation rappelle si heureusement que le solaire est à la fois une source d’énergie et une opportunité d’investissement innovant et intelligent. S’éclairer pour améliorer les conditions de vie des populations et s’éclairer en gagnant de l’argent, voilà la belle trouvaille d’Andavakoera dont les autres communes pourraient s’inspirer au titre du partage d’expérience sur les meilleures pratiques.

Outre la fourniture en électricité du village, la mise en place de cette centrale solaire contribue beaucoup dans le développement des activités génératrices de revenus de la population de ce village. Plus particulièrement, la fabrication de glace pour conserver les produits de pêche. Et l’existence de l’éclairage publique rassure également la population locale en matière de sécurité.