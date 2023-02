Aides au développement : Le projet Tatom à la relance

Reprise salvatrice. Mis en veilleuse à cause de la crise sanitaire, le projet Tatom de l’axe économique Tananarive-Toamasina, vient de sortir des tiroirs des dossiers classés. Une table-ronde avec les partenaires techniques et financiers s’est tenue hier au Carlton pour remobiliser les financements. « C’est une bonne nouvelle car il s’agit d’un projet d’une importance capitale pour l’économie nationale » se félicite Gérard Andriamanohisoa, Secrétaire d’état des nouvelles villes et des habitats auprès de la présidence de la République.

Le projet Tatom bénéficie déjà de l’appui de l’Agence japonaise de coopération internationale JICA qui a organisé cette rencontre ayant réuni le ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers, celui des Transports et de la météorologie ainsi que le ministère des Travaux publics. « Le but de cette approche a été d’instaurer une synergie entre ces parties prenantes, complémentaires entre elles » a expliqué un technicien pour présenter Tatom. Qui va formuler un plan de développement urbain des agglomérations de Tananarive et Toamasina.