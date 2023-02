11 FÉVRIER 1975 – Une commémoration dans la cohésion

Comme dans toutes les régions de l’ile, la grande famille de la Gendarmerie nationale, regroupée au sein de la Circonscription interrégionale de la Gendarmerie nationale d’Antsiranana (CIRGN) a aussi marqué la date du 11 février. Cette date est l’une des plus importantes dans l’histoire du pays, car elle remémore la mort du général Richard Ratsimandrava, tombé sous les balles d’ennemis, le 11 février 1975. Pour commémorer l’évènement, une cérémonie s’est tenue au camp du général Randrianasoavina, anciennement appelé caserne d’Antranobozaka. Tout a débuté par un culte célébré à la chapelle Christ est Roi, afin de prier pour les forces de l’ordre qui sont encore en service. L’office a été suivi du dépôt de gerbes sur la stèle érigée à l’entrée de la caserne pour honorer les héros morts dans l’exercice de leur métier et s’est terminé par une série de discours. L’Armée, la Gendarmerie et la Police ont commémoré ensemble la date de l’assassinat du défunt. Les discours du colonel Hery Lala Randriamaharivo, commandant de la CIRGN et du préfet d’Antsiranana, Lucien Mananjara, ont confirmé les bonnes qualités patriotiques dont a fait preuve le colonel de son vivant.