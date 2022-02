Météo – Dumako arrive : La côte Nord Est en alerte

La tempête tropicale Dumako va fouler le territoire malgache ce jour. Une autre perturbation est sous surveillance.

La série noire continue. Le 4e cyclone frappe à nos portes. Dumako touchera terre à entre Antalaha et SainteMarie ce jour. La météo précise que la trajectoire prévue pour la tempête Dumako est maintenue. Positionnée à 524km à l’heure Est-NordEst, la tempête Dumako se déplace avec un vent de 75km à l’heure. avec des rafales de vent de 100 km par heure. Hier à 16h son centre est positionné à 524 km à l’Est-Nord Est de Sainte-Marie. Elle se déplace avec 24km à l’heure. Des fortes pluies qui pourraient atteindre les 150mm sont à craindre pour les régions Analanjirofo et Cap Masoala.

Lors de son passage dans les régions Sava, Analanjirofo et Cap Masoala, Toamasina I et II sont sous alerte jaune. L’alerte verte est maintenue pour les régions Diana, Bealanana, Befandriana Avaratra, Mandritsara, Andilamena, Amparafaravola, Ambatondrazaka, Brickaville. Les usagers maritimes du côté de Brickaville et Iharana (exVohémar) ne devront plus sortir en mer. Les conditions météorologiques vont graduellement se dégrader. À part la présence de la Tempête Dumako au large de Madagascar, les données récentes reçues par la météo lui permettent de repérer une zone perturbée à l’extrême Est du bassin.

Évolution favorable

Cette cinquième perturbation dite zone de convergence Inter-tropicale (ZCIT) reste établie sur la largeur du bassin de l’océan Indien avec des activités pluvio-orageuses morcelées et fluctuantes. « La ZCIT est à surveiller pour l’instant. Il est encore trop tôt de parler d’un éventuel risque d’impact direct sur le pays à longue échéance », indique un prévisionniste, joint au téléphone, hier.

Ainsi, les tendances des données disponibles suggèrent que ce minimum évoluera dans un environnement qui deviendrait favorable à son développement. Par conséquent, un autre processus de cyclogenèse pourrait se mettre en place dans la partie centrale du bassin à compter de Mercredi 16 février. « Un bulletin de suivi régulier sera émis au moment venu ». Par ailleurs, pour aujourd’hui le temps dans les hautes terres centrales reste nuageux avec possibilité de crachin, selon les explications de la météo. Un temps clément, pour le Grand Sud, le temps sera sec. Pour la région Androy et Anosy, la température pourrait atteindre les 38°C.