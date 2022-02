Hommage du Pr Rabetrano Andriambololo-Nivo – Un monument du patrimoine s’en va

Le Professeur Rabetrano Andriambololo-Nivo s’en est allé rejoindre le Zanahary. Il est l’un des pères du Taom-baovao malagasy.

Un homme d’exception pour tous les acteurs culturels nationaux, mais surtout les défenseurs du patrimoine, des us et coutumes malgaches. Le Professeur Rabetrano Andriambololo-Nivo laisse désormais un grand vide auprès de ses illustres pairs. C’est ce vendredi qu’il nous a quittés, laissant particulièrement en émoi les sommités de la scène culturelle et scientifique nationale. Connu particulièrement comme étant l’un des piliers de l’association des natifs d’Ambohidra­biby, le Professeur Rabetrano Andriambololo-Nivo fut également connu pour ses engagements au sein du fameux « Trano Koltoraly » et son dévouement à valoriser la célébration du « Taom-baovao malagasy » ou nouvel an malgache.

Il avait toujours voué un respect intarissable à l’égard de cette tradition, le nouvel an malgache, ou l’histoire d’une identité à retrouver, mais aussi un engagement qui devint même un combat à part entière pour lui et ses confrères au fil des ans. Grâce à eux, la cause fut entendue par beaucoup, le nouvel an malgache a trouvé ses fervents chevaliers et se célèbre depuis dans la joie et l’allégresse à Ambohidrabiby.

Un homme fédérateur

Beaucoup se rappelleront du Professeur Rabetrano Andriambololo-Nivo et de son énergie contagieuse, mais aussi de son esprit brillant et de son sourire constant. Le Professeur Rabetran o Andriambololo-Nivo était aussi un scientifique aguerri. Odontolo-stomatologue de spécialité, il faisait partie des enseignants-chercheurs de l’Institut d’odonto-stomatologie tropicale de Mahajanga (IOSTM).

L’odontologie désigne l’étude des dents et des tissus attenants, leurs maladies ainsi que le traitement de celles-ci. On parle également de chirurgie dentaire ou encore de dentisterie. Une deuxième passion pour lui, dont il en a fait son métier, fort de ses prestigieuses études dans ce domaine et à travers laquelle il s’était aussi forgé une belle notoriété dans le milieu scientifique. On lui reconnaît notamment sa thèse de doctorat en odontologie, soutenue en 1991 et jamais égalée, portant le thème « Étapes de la morphogenèse des arcades dentaires des populations malgaches ».