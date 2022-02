Centrale hydroélectrique de Farahantsana – Le compte à rebours a commencé

Quatre ans après le lancement des travaux, la centrale hydroélectrique de Farahantsana est presque prête. Elle produira 28MW pour le réseau interconnecté d’Antananarivo.

La centrale hydroélectrique de Farahantsana va être mise en service sous peu. Une information confirmée par le ministère en charge de l’Éner­gie et des Hydrocarbures. L’opérationnalisation de cette centrale est très attendue car elle fera baisser sérieusement la pression sur le Réseau Interconnecté d’Antananarivo (RIA) qui a grandement souffert ces derniers temps à cause des problèmes survenus à Andekaleka.

Les coupures d’électricité subies par les usagers du Réseau Interconnecté d’Antananarivo devraient être solutionnées quand la centrale hydroélectrique de Farahantsana sera opérationnelle. Lancés en 2018, les travaux de construction de cette infrastructure ont été finalisés. L’heure est actuellement aux essais techniques. Rappelons que le conseil des ministres tenu le 10 février dernier a approuvé la réalisation de ces essais techniques ainsi que le branchement de la centrale au RIA par l’entreprise chargée de l’exploitation de l’équipement.

Construit par le groupe Tozzi Green à travers sa filiale Hydro Mahitsy et en collaboration avec Sogea-Satom et la Société de Construction et de Bâtiment, le site se trouve à 30 km au nord d’Antananarivo, sur la rivière Ikopa. Cette unité de production d’énergie disposera d’une puissance de 28 mégawatts et devrait pouvoir produire jusqu’à 104 gigawattsheure d’électricité annuellement. La centrale est connectée au réseau qui alimente la capitale grâce à 159 pylônes qui supporteront 38 kilomètres de ligne à haute tension.

Quelques mois de retard

Le projet comporte en outre un barrage au fil de l’eau, une prise d’eau, un dessableur, un canal d’amenée, une chambre de mise en charge, une ligne de quatre conduites forcées de diamètre 2 500 mm et une unité de production dotée de quatre turbines. Le volume total de béton mis en œuvre est de 40 000 m3 .

Sa mission principale est de donner un coup de boost à l’alimentation en électricité de la capitale.

À savoir que le groupe Tozzi Green exploite déjà deux centrales hydroélectriques, avec une puissance installée de 16MW à Sahani­votry et 2,5MW à Maroan­tsetra. Deux réalisations qui ont permis à l’entreprise d’engranger des expériences utiles pour mener à terme ce nouveau projet de centrale hydroélectrique. D’après ses initiateurs, Farahantsana va permettre à l’État de réaliser une économie annuelle de 70 milliards d’ariary. La Jirama figure également parmi les principaux bénéficiaires de cette infrastructure dès sa mise en service.

Il a aussi été indiqué que la centrale sera en mesure de fournir deux cent mille foyers concernés par le réseau d’Antananarivo. Par ailleurs, les techniciens soutiennent que le problème d’étiage ne se pose pas pour ce site. La capacité de stockage de ses réservoirs lui offre la possibilité de compenser les variations de la demande, aussi bien durant la saison de pluie que durant la période sèche. Et pour familiariser le personnel technique à la technologie utilisée, plusieurs dizaines de collaborateurs de la Jirama ont bénéficié d’un programme de formation.

Pour rappel, en juillet dernier, une délégation composée des équipes du ministère de l’Énergie et des Hydrocarbures e t de la Jirama a effectué une visite du chantier de Farahantsana pour constater l’avancement des travaux. Il a été expliqué au cours de cette descente sur le terrain que l’injection au réseau de la production, initialement prévue avant la fête de l’indépendance, a connu un décalage dû à la situation sanitaire.

Il a aussi été annoncé lors de cette visite que le tirage des câbles commencera incessamment lorsque la situation adminis tra tive par rapport à quelques riverains (implantation de pylônes) sera réglé car l’État, à travers le ministère de tutelle, « attache une grande importance aux impacts sociaux du projet ».

La Jirama a fait savoir de son côté que pour augmenter le nombre de branchements sans vendre à perte, les projets catégorisés « énergie renouvelable » tels que Farahantsana Mahitsy sont à privilégier. Avant d’ajouter que « les populations environnantes profiteront également des actions sociales de l’opérateur dont le centre médico-social. De nombreux pylônes, allant de la localité de Mahitsy jusqu’ à Antananarivo, sont nécessaires pour rendre Farahantsana opérationnel.» Ce qui ne rend pas facile la tâche de ceux qui sont chargés du volet social du projet, a-t-on aussi fait remarquer.

À noter qu’avant l’entrée en scène de cette centrale, les besoins exprimés sur l’ensemble des zones approvisionnées par le RIA affichent un total de 230MW, en heure de pointe. Plusieurs centrales hydroélectriques, thermiques e t solaires, contribuent à fournir cette énergie, notamment celles d’Andekaleka, Ambatolampy, Mandraka, Antelomita, Ambohimanambola et Mandroseza.