Crise politique – D’autres voix s’élèvent

Les élections comme baromètre. Telle est, en somme, la réaction de quelques acteurs politiques, face aux assauts de l’opposition. Après la vraie fausse excursion organisée par le mouvement « Miara-Manonja », le 6 février, plusieurs voix se sont élevées pour crier haro contre une nouvelle crise politique éventuelle.

« Le seul baromètre pouvant déterminer qui aura la faveur de la majorité de la population est l’élection », argue Julien Reboza, ancien vice Premier ministre de la Transition. Une réaction en réponse aux arguments martelés par l’opposition selon lesquels elle aurait l’assentiment du peuple dans ses actions et revendications. L’ancien membre du gouvernement souligne, cependant, que les élections qui se sont tenues depuis 2018, indiquent quel camp détient la majorité. « Le plus judicieux est d’attendre la présidentielle de 2023 et laisser à nouveau, à la population le soin de départager chaque camp dans les urnes », ajoute-t-il.

Rivalité politique

L’ancien vice-Premier ministre ajoute, par ailleurs, qu’étant donné la cartographie des résultats de l’élection présidentielle de 2018, « la manifestation de l’opposition ne permet pas de mesurer l’opinion de toute la population. Une grande partie des citoyens du pays ont exprimé leur choix pour le président de la République et l’a réaffirmé lors des élections qui ont suivi la présidentielle. Il ne faut pas faire fi de cela ». Julien Reboza indique qu’exacerber les clivages, voire la rivalité politique au sein de la population n’est pas sain pour la paix sociale.

Des voix défendant le respect de l’alternance démocratique se sont élevées durant toute la semaine. Au lendemain de « l’excursion » de l’opposition où les discours ont frôlé l’appel à la sédition, certaines figures politiques ont quant à elles, appelé au rapprochement et au dialogue. En marge de la commémoration de la journée sanglante du 7 février, à Ambohitsorohitra, le général retraité Dolin Rasolosoa, ancien président du Conseil supérieur de la Transition (CST), a suggéré « de privilégier le dialogue, au nom du patriotisme ». Même argument chez Roindefo Monja, ancien Premier ministre de la Transition.