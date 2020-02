Tennis – Championnat d’Afrique U18 : Toky Ranaivo décroche le bronze

Un beau parcours. Après avoir été vice-champion d’Afrique chez les U16 en 2019, Toky Ranaivo impressionne déjà dans sa première année chez les U18.

Hier, dans le cadre du championnat d’Afrique U18 qui s’est achevé à Pretoria en Afrique du Sud, Toky Ranaivo s’est adjugé la médail­le de bronze suite à sa victoire sur le Tunisien Wissam Abderrahmane en deux sets 6/1 6/2.

« Je suis content de mon parcours. Gagner cette médaille de bronze me motive vraiment pour le reste de cette année. J’ai du travail à fournir et des points à gagner pour envisager d’entrer dans le top 100 mondial des juniors avant la fin de cette année », rappelle Toky Ranaivo.

Dans son parcours , Toky Ranaivo s’est imposé respectivement contre l’Algérien Samir Hamza Reguig (6/1 6/2), le Sud africain Andreas Scott (6/4 6/3) et le Marocain Medhi Benchakroum (6/2 6/4).

Il s’est incliné en demi-finales contre le Sud africain Khololwam Montsi (3/6 4/6) numéro 12 mondial chez les juniors.

Ce dernier par la suite est devenu champion d’Afri­que en dominant en finale l’Ivoirien Eliakim Coulibaly 6/4 6/1.

Toky Ranaivo et Sampras Rakotondrainibe joueront le tournoi par équipes ce jour et demain. La comptabilisation de leurs points a tardé dans la nuit. Ils joueront directement la demi-finale.