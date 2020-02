Taekwondo ITF – Open national : Come-back des anciens très attendu

Le taekwondo ITF (Inter­national Taekwondo Federation) à Madagascar refait surface. Les anciens dirigés par les pionniers, Cyprien Michel Raheriharimahefa et Michel Mampisanjy, tous deux actuellement titulaires du grade de 8e dan, organisent ce dimanche après-midi au gymnase couvert de Maha­masina l’Open national sous l’égide du World Taekwondo Council (W TC) à Madagascar.

Le tournoi verra la participation des taekwondoïstes de Toliara, Tsiroano­mandidy, Toamasina et bien évidemment ceux de la capitale. Différentes compétitions y seront au programme entre autres des matsugi (combat) open, des concours de tul (kata) et aussi des techniques spéciales et typiques de cet art martial coréen, pour ne dire que les spectaculaires casses de planche en coup de pied sauté.

Une séance de démonstration dont un mouvement d’ensemble des anciens, la première promotion de l’expert nord-coréen, Kim Se In, sera aussi au programme. Cet événement entre également dans le cadre du trentième anniversaire de l’introduction du taekwondo ITF à Madagascar qui date de 1989.