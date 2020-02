Religion – Le Coran traduit en langue malgache

Une grande étape dans l’histoire de l’islamisme dans le pays. Le Saint Coran des musulmans est, désormais, disponible en langue malgache. La cérémonie de présentation s’est déroulée à l’hôtel Ibis, hier. Le projet date de 2018, en collaboration avec le royaume de Suède. Douze personnes dont des traducteurs et des correcteurs ont réalisé cette traduction pendant un an. L’objectif est que le Coran puisse être lu par tous les Malgaches qu’ils soient musulmans ou pas. Ce projet vise également à faire comprendre aux gens l’Islam et tous ses principes. « Selon les informations qui circulent de temps en temps, les musulmans font peur, car ils sont violents. C’est la raison pour laquelle, nous avons fait l’effort de traduire le Coran pour faire connaître à la population malgache ce qu’est la religion Islam », explique Zacharie Mohammad, président de l’association des prédicateurs musulmans à Mada­gascar. Mohammad Shad, représentant de Suède a souligné dans son discours que la traduction du Coran en malgache donnent de l’importance à la langue malgache.