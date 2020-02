FSBM – Une quinzaine de clubs affiliés

Les affiliations à la Fédération de Sport Boules de Madagascar seront clôturées en cette fin de semaine. Jusqu’à aujourd’hui, une quinzaine de clubs ont finalisé la démarche.

« Une quinzaine s’est affiliée jusqu’à présent. Pour le reste, on a reçu plusieurs au­tres dossiers et on est en train de les étudier », annonce-t-on auprès de la FSBM. Rappelons que seuls les joueurs appartenant à des clubs affiliés, pourront participer aux prochaines compétitions fédérales.

Et parmi ces dernières figurent le championnat de Madagascar du mois d’avril, qui servira de qualifications pour le Mondial suisse du mois de juillet.

De fortes pluies sont attendues dans la capitale, ce weekend. Il n’est pas question de report ni d’annulation pour l’instant, concernant le premier tournoi de l’année qui se tient à Ankatso. « Les engagements seront bouclés ce samedi matin. Par la suite, le lancer de bouchon est fixé pour 14h30. La compétition est maintenue pour l’instant. On verra l’évolution de la météo au fur et à mesure », explique-t-on auprès de la FSBM à ce propos.