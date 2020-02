Football – CAN 2021 : Vontovorona ou Barikadimy ?

La fédération choisira prochainement le stade, en vue de la réception de la Côte d’Ivoire pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021.

Le stade de Mahamasina est indisponible jusqu’en juin 2021, pour cause de travaux de rénovation. Ce qui implique le choix d’une autre enceinte, pour les prochaines échéances internationales des Barea.

Nicolas Dupuis a exprimé dernièrement son désir de recevoir la Côte d’Ivoire à Toamasina, à la fin mars, pour la reprise des éliminatoires de la CAN 2021. A titre de précision, le stade de Barikadimy dispose d’une pelouse synthétique offerte par la FIFA et donc homologuée par rapport aux normes internationales, d’après les précisions recueillies auprès de la Fédération Malgache de Football.

Ce sera à la FMF de décider prochainement. Et ce, sachant que le complexe sportif de Vontovorona se présente comme la première alternative. Pour preuve, quand Mahamasina avait été suspendu suite à la bousculade mortelle de septembre 2018, les Barea avaient reçu les Guinéens dans ce complexe, un mois plus tard. Et c’est là qu’ils avaient arraché leur qualification pour la CAN 2019.

Que ce soit Barikadimy ou Vontovorona, les deux sites disposent d’infrastructures sportives de qualité. À l’image de leur gazon artificiel, les deux bénéficient d’installations de premier choix.

Dépenses conséquentes

Toutefois, des points négatifs subsistent. D’un côté, aller en province engagerait des dépenses financières et des manœuvres logistiques conséquentes. A titre d’exemple, il faudrait prendre en charge les déplacements en avion, autant des Barea que des Eléphants. De l’autre, le complexe de la CNaPS est désavantagé par les soucis d’accessibilité. À partir du CUR, l’état de la chaussée laisse à désirer, en l’absence d’un revêtement goudronné. D’où les embouteillages monstres à chaque match international.

Cette confrontation avec la Côte d’Ivoire doit se tenir durant la période FIFA du 23 au 31 mars. Les Eléphants recevront lors de la première affiche, pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Ils n’ont pas encore communiqué la date qu’ils ont retenue. Pour sa part, la FMF a choisi le mardi 31 mars pour la deuxième rencontre. On attend maintenant la confirmation de la part de la CAF.