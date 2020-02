Disparition – Alain Boutre, arrangeur de talent nous quitte

Une personnalité incontournable, réputée et par-dessus tout respectée de tous dans le milieu de la scène musicale. Alain Boutre, de son vrai nom Christian Alain José Ratovondrahona, s’en est allé rejoindre un monde meilleur. Une disparition soudaine qui laisse sans voix, chanteurs, compositeurs, musiciens et artistes de tous horizons hier.

Si son nom peut sembler peu familier au grand public, son talent d’arrangeur musical a sûrement bercé vos oreilles plus d’une fois. Une personne d’une grande modestie, ainsi que d’une humilité exemplaire, se plaisant le plus souvent à imposer sa patte sur chaque compositions des chanteurs qui croisent son chemin, des plus grands aux jeunes talents.

Alain Boutre laisse un grand vide au sein du cosmos musical national. « Un ami, un frère, le tout doublé d’un collaborateur hors-pairs. Il va énormément nous manqué à tous », confie entre autres Mamy Gotso. « Je suis sans voix, je ne sais que dire face à ta disparition », évoque Théo Rakotovao. L’humoriste et chanteur Gothlieb d’affirmer « Je m’incline devant sa mémoire et présente mes condoléances, aussi bien à sa famille qu’à nous tous les artistes avec qui il a collaboré ».

Alain Boutre était âgé de 41 ans et laisse une veuve, ainsi qu’un orphelin. Une veillée funèbre se tient actuellement au Tranom­pokon’olona Analakely en son honneur.