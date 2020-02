Dépression tropicale – Francisco touchera terre ce jour

La dépression tropicale Francisco est prévue atterrir, ce jour, au Sud de Mahanoro dans la matinée, selon les prévisions météorologiques. à 16 heures, le centre de la dépression tropicale se situait à 78km à l’Est de Vatomandry, et se déplaçait vers le Sud. Elle se déplace globalement vers le Sud-Sud Ouest, avec un vent de 55 km à l’heure et des rafales allant de 70 à 75 km à l’heure avec une vitesse de 09 km par heure, hier, vers 10 heure. Jeudi soir, elle a apporté des rafales. Pour la matinée, sa vitesse et sa force reste à un stade de dépression tropicale pour le moment. « Elle se déplace et descend au niveau de Vatomandry, Mahanoro, Brickaville et Nosivarika, qui sont en alerte rouge par rapport à la vigilance pluie. La vigilance jaune sera appliquée à Mangoro, Mora­manga, Anosibeanala, Tanambao Manampotsy, Marolambo, dans le district de Vatovavy Fitovinany, Mananjary, Ifanadiana, Ikongo, Vohipeno. Le jaune pour Antana­narivo ville et Avaradrano, Anjo­zorobe, Ambatondrazaka, Manja­­kandriana, Andra­ma­sina, Antanifotsy Antsirabe, Ambositra », explique Rivo Randrianarison, prévisionniste. La vigilance forte pluie est encore maintenue dans les zones concernées, entre autres, les districts de Mahanoro, Vatomandry pour les trois jours.

Précaution

Pour son atterrissage, sans réelle intensification en terme de force, une inondation est, toutefois, à craindre pour les zones concernées par sa trajectoire pour ce jour et dimanche. L’activité orageuse s’annonce intense. « La pluie sera au rendez-vous », a été précisé dans un bulletin météorologique. à Mahanoro, dans le district le plus concerné, il pleut depuis hier dans la matinée. à Vatomandry, c’est également le cas, l’eau commence à monter dans les zones basses à cause de la forte précipitation sur place. « La population patauge dans l’eau surtout au niveau de la partie Ouest de Vatomandry », témoigne une source. La vigilance rouge y est déjà appliquée. Une réunion s’est tenue entre les autorités locales, dans ce sens. « Les responsables au niveau des douze fokontany concernés, le district,ainsi que la responsable de la commune urbaine de Tamatave se sont réunis par rapport aux mesures préventives à prendre. Le comité local de district sur le risque et catastrophe a, par contre, déclaré que rien n’est à signaler pour le moment », indique cette source. Le prévisionniste a indiqué que la sortie en mer était fortement déconseillée entre Fenoarivo Atsinanana et Manakara jusqu’à écartement du danger.