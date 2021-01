Société minière – La saga Kraoma continue

Une promesse de trois mois de salaire a été annoncée au personnel de la société d’exploitation de chromite (Kraoma) au mois de décembre dernier. Seulement, la promesse n’a pas été honorée car ce n’est pas l’ensemble du personnel, qui oscille aux alentours de quatre cents personnes, qui a obtenu le salaire tant attendu après douze mois de non-paiement de salaire. Et encore, certains de ceux qui ont perçu leur salaire disent être déçus de n’obtenir qu’un mois de salaire. Devant la presse, le DG de Kraoma, Nirina Rakotomanantsoa a trouvé une réponse par rapport à cette différence de traitement. « Je pense qu’il faudrait que vous demandiez la réponse à vos questions à l’État » a-t-il rétorqué mardi dernier. «Depuis le Trésor, le salaire a transité par le compte personnel du DG, et a été versé à qui il veut, de par son compte mobile money, et il n’y a de fiche de paie» témoigne un salarié. Mardi, les salariés de Brieville sont montés à Antananarivo, pour la énième fois afin d’essayer de trouver des réponses sur l’avenir de la société. « L’équipe du DG a enlevé nos banderoles et remplacé par leurs banderoles expliquant que la société veut rouvrir et attend les directives de l’État. Nos banderoles contenaient des revendications de salaire et de visibilité pour la société » explique un autre salarié. La société ne tourne pas depuis dix-huit mois.