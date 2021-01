Filière lait – La marque à la petite fleur présente à Madagascar

Délocalisation. Le yaourt français Yoplait, la marque à la petite fleur, est désormais produit à Madagascar. La marque est en effet remarquée sur les rayons frais des supermarchés de la capitale ou en provinces depuis quelques mois. Un communiqué de la société Panagora Madagascar, indiquée comme distributrice, précise que la production locale a commencé en juin 2020. L’usine est installée dans le quartier d’Ivato à Antananarivo. La société dit vouloir développer des recettes locales et propose une gamme de yaourt blanc, le panier de yoplait, le yaourt à boire et le yaourt aromatisé. « Cinq variétés sont disponibles en pot de 125g, vanille, fraise, banane, pêche, coco. Le produit veut se démarquer par sa texture onctueuse, sans amidons et avec de vrais morceaux de fruits », explique la note d’information. Le produit français existe depuis 1965 et est déjà présent dans cinquante-trois pays. « Yoplait est aujourd’hui une marque mondiale, … synonyme de produits savoureux, malins, pratiques et a haute qualité nutritionnelle… » , détaille le site officiel de la marque. Par ailleurs, le yaourt à la petite fleur n’est pas encore très présent sur le continent africain, sauf au Mali, Côte d’Ivoire et au Gabon d’après la liste des pays de délocalisation, détaillée sur le site. On note surtout sa présence dans les îles voisines, et dans les pays comme Guatemala, Guyane, Israël, Nouvelle Calédonie, Aust­ralie ou encore le Honduras.