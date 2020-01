Tennis – Championnat d’Afrique australe U14-U16 : Madagascar termine troisième au général

Un résultat satisfaisant. La délégation malgache qui a participé au championnat d’Afrique australe U14-U16 individuel, qui s’est achevé hier à Windhoek en Namibie, a obtenu des résultats comme au fil des années.

Au classement général, Madagascar décroche la troisième place derrière le Zimbabwe et l’Afrique du Sud mais devant la Namibie et cinq autres nations.

Une troisième place, fruit du résultat des joueurs malgaches en simple et en double.

Dans l’épreuve du simple U16 filles, Safidisoa Nomenjanahary a perdu la troisième place suite à sa défaite contre la Sud-africaine Naledi Manuybe (6/2 2/6 4/6).

Après en double chez les U16 filles, Safidisoa Nomenjanahary et Randy Rakotoarilala ont atteint la finale où elles se sont inclinées contre les Sud-africaines Leigh Van Zyl et Suzannie Pretorius (1/6 3/6).

Rideau

Toujours en double mais chez les U14 filles, Miotisoa Rasendra et Harena Voavian­draina ont été tout près de décrocher le titre en obtenant deux balles de match. Elles ont fini par s’incliner (6/2 0/6 11/13).

Pour sa part, Tody Avo Rajaobelina et son parte­naire zimbabwéen Marko Milosovlevic, eux aussi on été finalistes en U14 garçons. Ils ont été surclassés par les Zimbabweens Thomu Thompson et Takura Mhwandagara (5/7 6/1 8/10).

Pour un commentaire général, les joueurs malgaches ont eu le niveau requis pour disputer au mieux ce championnat d’Afrique australe U14-U16. Une petite chance a fait que les Malgaches ont perdu les finales du double en U14 filles et garçons.

Rideau donc pour les épreuves individuelles de ce championnat d’Afrique australe. Place, à partir de ce jour, à l’épreuve par équipes, qualificative de l’événement continental.

Madagascar sera engagé en U14 filles et garçons. Sampras Rakotondrainibe, Randy Rakotoarilala et Safidisoa Nomenjanahary, quant à eux, seront de retour à Antananarivo dès demain via Johannesburg et Nairobi.