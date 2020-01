Sports mécaniques – Le Team Go Janga change de statut

La team Go Janga va entrer dans une nouvelle dimension pour cette nouvelle année. Jusque-là, cette dernière était considérée comme une association, rattachée au TMF. Mais pour 2020, elle entend devenir un club à part entière, affiliée à la Fédération du Sport Auto­mobile de Madagascar, d’après ses dirigeants : « C’est vraiment une fierté de représenter notre ville, Mahajanga. En tant que club, on pourra organiser des événements en notre nom propre à l’avenir… Et aussi, la décentralisation du sport fait partie de la politique du ministère ».

Ce changement de statut nécessite deux étapes bien distinctes, d’après les informations précisées par la FSAM. « La première concerne une période probatoire d’un an », explique-t-on auprès de la Fédération.

Durant celle-ci, la team Go Janga devra participer aux différentes compétitions fédérales. Elle devra prouver qu’elle compte un nombre précis de licenciés, afin de prétendre à ce statut de « club ». Par la suite, ce n’est qu’à partir de 2021 qu’elle pourra organiser des courses officielles.

A l’heure actuelle, les membres s’élèvent à une quarantaine. Parmi eux, le tiers dispose d’une licence fédérale et évolue dans différentes disciplines, à savoir le rallye, le slalom et le run. Par contre, il n’y a pas encore de pilotes de karting pour l’instant au sein de Go Janga. Qu’à cela ne tienne, la team a rapidement pris de l’ampleur dernièrement. Et elle a également bénéficié du transfert de compétentes et d’expériences de la part de TMF, durant leur collaboration dans le cadre de l’organisation des dernières éditions du Rallye du Boeny.

L’assemblée générale ordinaire de la FSAM est prévue pour le mois de mars. Il s’agira d’un rendez-vous important pour les porte-fanions de Mahajanga. Cette AGO décidera de leur avenir. Mais tout de même, la procédure est en bonne voie et ils devraient bel et bien obtenir ce nouveau statut d’ici deux mois.