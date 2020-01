Masterclass – Première formation sur les ré́seaux sociaux

Pour la première étape du concours Make The Choice Madagascar (MTCM), les cent candidats sélectionnés bénéficient de formations dirigées par des experts malgaches et internationaux.

La première formation s’est tenue le 19 décembre 2019, au siège de ELAmad. Durant la journée, Tefy Lé́o Rafalimanana, influenceur malgache, connu sous le nom de « Un Malgache à Paris » a partagé ses connaissances et son savoir-faire sur l’utilisation des réseaux sociaux. Son partage a ététrès riche car il a relaté son métier d’influenceur et il a exposé les apports des réseaux sociaux dans les activités sociales et dans le business.

Il est à noter que pendant plusieurs semaines, les candidats continueront à suivre des ateliers et formations gratuites. Lundi dernier un atelier sur le leadership a eu lieu. Les candidats ont été subdivisés en deux vagues pour faciliter l’apprentissage, l’une le matin et l’autre l’après-midi. Lors de cet atelier il a été vu les compétences nécessaires pour être un leader. Simon Gomis qui facilitait cette formation a mis l’accent sur l’assertivité ; compé- tence fondamentale pour les leaders modernes à qui il est demandé de défendre leur intérêt, d’exprimer leurs opinions de façon calme et sans piétiner les droits des autres. Les candidats ont découvert le concept de Simon Sinek «Le cercle d’or» qui détermine le point commun de tous les grands leaders qui agissent et communiquent exactement de la même manière.

Entreprendre et diriger nécessite des connaissances techniques mais aussi générales. C’est en ce sens que les candidats ont pu développer une connaissance autour des quatre cerveaux et de leur fonctionnement. Les questions ont été nombreuses, prouvant le grand intérêt des candidats à vouloir faire partie de cette nouvelle génération d’entrepreneurs engagés qui contribueront activement au changement dont notre monde a besoin. Ce fut aussi l’occasion pour les candidats de découvrir la notion de 86 400 qui permet de prendre conscience de l’importance de la gestion du temps et de combien nous sommes riches de ce temps que nous disposons et que nous pouvons offrir à ceux qui nous sont chers. La semaine prochaine, les candidats découvriront l’importance de la communication audiovisuelle grâce aux interventions des experts de chez PROFILER.

Lauriane Ranaivo