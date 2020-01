Football – Dupuis devient consultant ministériel

Un nouveau bureau vient d’être aménagé au Palais des Sports, pour Nicolas Dupuis. Il y travaillera en tant que consultant du ministère de la Jeunesse et des sports.

Une nouvelle casquette attribuée à Nicolas Dupuis. Le technicien français vient d’être nommé consultant pour le développement du football et la promotion du partenariat public-privé, auprès du ministère de la Jeunesse et des sports. L’annonce officielle s’est tenue hier, au Palais des Sports et de la culture à Mahamasina, suivie de la présentation de son nouveau bureau. Un bureau situé dans l’aile ouest du bâtiment principal, où il bénéficiera d’un secrétaire personnel. « Il pourra ainsi assurer sa noble mission, de concert avec les techniciens nationaux, dans des conditions optimales », a déclaré le ministre, Tinoka Roberto Raharoarilala, durant son allocution.

Nicolas Dupuis collaborera avec les services ministériels. Il apportera son expérience et ses précieux conseils, notamment dans le cadre des projets de construction d’infrastructures. Parmi celles-ci figure la création d’une académie, afin de préparer la relève de l’équipe nationale.

« On procèdera à la détection de jeunes joueurs dans toute l’île. Ce qui servira à monter une nouvelle académie étatique à Antananarivo », a expliqué le Français.

Niveau de compétence

Voilà pour le volet développement du football. Concernant le 3P, il bénéficie d’une bonne relation avec les partenaires privés. Ce qui s’avèrera un atout de poids, quand viendra le moment de négocier des

soutiens financiers.

D’un côté, cette nomination est logiquement motivée par le niveau de compétence de Nicolas Dupuis, qu’il a prouvé avec les Barea. De l’autre, elle a été facilitée par le lien particulier qu’il entretient avec Tinoka Roberto Raharoarilala. « Ce n’est pas simplement une relation de travail, mais vraiment d’amitié. On a vécu de très bons moments ensemble, notamment en Égypte », a-t-il précisé. Et pour illustrer encore une fois cette amitié, les deux hommes se sont échangés des présents, hier. L’occasion pour le ministre de lui offrir un iPhone de dernière génération. « Merci infiniment. Pour la petite histoire, j’avais perdu un téléphone au ministère, il y a quelques temps », s’est-il exclamé au moment de le recevoir.