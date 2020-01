Concert rock – The Dizzy Brains fin prêt à allumer la Ville d’Eaux

Des retrouvailles qui s’apparentent à un retour aux sources pour ce groupe de rock qui a su enivrer la scène internationale. Ainsi se décrit le premier concert de The Dizzy Brains en ce début d’année.

C’est reparti pour un tour ! Toujours aussi électrisant et galvanisant, The Dizzy Brains nous revient également plus énergique que jamais. De retour au pays tout en se faisant plus ou moins peau neuve, le groupe nous promet un concert inédit et explosif à son image, ce 25 janvier à partir de 18h sur la scène de l’Alliance française d’Antsirabe.

Tel un voyage initiatique, ces retrouvailles avec la bande à Eddy au chant, Mahefa à la basse et Poun à la guitare s’annoncent transcendantes comme à l’accoutumée. Un retour qui s’est annoncé comme étant tout aussi fracassant auprès des fans, Alban Razanaka retrouve The Dizzy Brains à la batterie. Ayant déjà fièrement officié à ce poste jusqu’en 2015, il revient ainsi pour remplacer le précédent batteur Mirana. « On est content de retrouver Alban qui assurera le show avec nous. Par contre, on a dû se séparer de Mirana pour des raisons purement disciplinaires au sein du groupe. Il a dévié du chemin qu’on a pris et on a juste agi en conséquence », évoque Eddy. Ne dénaturant en aucun cas l’esprit même du groupe, ce léger renouveau présage toujours un rock bouillonnant de la part de The Dizzy Brains dans la Ville d’Eaux.

Un nouvel album

En outre, ce retour au pays, après une tournée internationale bien pleine, s’annonce comme salvatrice et inspirante aussi pour le groupe. Suite à « Môla kely » (2014), « Vangy » (2015), « Out of the cage » (2016), et « Tany Razana » sortie il y a deux ans, The Dizzy Brains, sous la bienveillance de Libertalia Music Records, nous peaufine déjà un nouvel album. Ce concert à l’AF Antsirabe lui sera ainsi l’occasion privilégiée pour faire découvrir en avant-première de nouveaux titres. De plus, les inconditionnels du groupe auront, auparavant, le

plaisir de passer une journée avec ses membres afin d’échanger et de communier avec eux à travers cette passion réciproque pour le rock qu’ils ont en commun.

Se découvrant comme un jeune groupe de rock engagé depuis plus d’une décennie maintenant, The Dizzy Brains pointe du doigt sur la misère au pays, chante les méandres de notre société, et scande la témérité du peuple malgache. La corruption, l’insécurité, la précarité et l’absence de perspectives dans la capitale, de même que l’absence d’une certaine liberté sexuelle et la censure, ce sont là autant de thèmes que le groupe se plaira à relayer dans la Ville d’Eaux. Laissez-vous enivrer par la furie du groupe !