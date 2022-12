TRANSPORT MARITIME – La convention entre APMF-BNGRC signée

La célébration de la journée mondiale de la mer et des gens de mer (JM/JGM) s’est déroulée du 8 au 10 décembre à Mahajanga. Hormis le traditionnel carnaval, vendredi dernier, qui a vu la participation des différents représentants du secteur du transport maritime de Mahajanga, des visites de chantier et une inauguration d’infrastructures, ainsi que des expositions et conférences débat ont illustré les trois journées. La signature de convention entre le directeur général du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) et du DG de l’Agence portuaire maritime et fluviale (APFM), Jean-Edmond Andrianantenaina, a surtout marqué la dernière journée du samedi 10 décembre. Le BNGRC est l’un des responsables de la prévention des accidents en mer, et non seulement sur terre. Il travaille de concert avec l’APMF, qui est le premier responsable de la surveillance du transport maritime et des accidents en mer. La cérémonie officielle de signature de la convention de partenariat entre les deux parties s’est déroulée à l’hôtel Baobab Tree, samedi dernier. « Les forces seront combinées. La coopération matérielle dans les secours en cas de catastrophe, l’expérience et les compétences des deux parties, seront associées en cas de catastrophe », a déclaré le directeur général du Bngrc, le général Elack Andriankaja. L’événement s’est déroulé sous les yeux du ministre des Transports et de la météorologie, Rolland Ranjatoelina, ainsi que des autorités locales et la délégation ministérielle.