TOLAGNARO – QMM suspend ses activités

Arrêt des opérations. La société Qit Minerals Madagascar (QMM) s’est vue obliger d’en décider ainsi par rapport au « calvaire » qu’elle continue d’endurer depuis ces derniers temps. La décision est motivée comme résultant d’un cas de force majeure.

Dans une communication transmise hier aux rédactions, QMM explique que ceci est le résultat des blocages de routes empêchant un accès sécuritaire au site minier et l’ayant contraint à placer ses opérations à l’arrêt depuis le 1er décembre. Par ailleurs, depuis le début des blocages, QMM fait face à une recrudescence des intrusions, vols, actes de vandalisme et de sabotage sur le site minier de Mandena, et a reçu des menaces directement et nommément exercées à l’encontre des employés.

Alors que les négociations démarrent avec les pêcheurs et les usufruitiers, les manifestants revendiquant des compensations non recevables liées aux aspects fonciers continuent le blocage.

La force majeure con­cerne les contrats de fournisseurs relatifs aux services qui ne sont pas requis alors que les opérations sont à l’arrêt, ainsi que le contrat de fourniture d’énergie à la Jirama.

Par ailleurs, sans possibilité de rotations régulières et prévisibles de per­sonnel, la fatigue avancée des équipes ne leur permet pas de continuer à effectuer leurs tâches de façon sécuritaire. En conséquence, QMM a été contrainte de mettre en place un horaire de production d’électricité incluant des plages de récupération aux équipes. Ainsi, un délestage d’une durée de huit heures selon la plage horaire de 12h00, midi, à 20h00 sera en place à partir de ce mercredi 14 décembre.

Assurer la résilience

En prévision de ces périodes de délestage, afin de permettre aux services de santé de Fort-Dauphin d’assurer leurs services, QMM a fourni un générateur de secours au CSB2 d’Ampasikabo et a approvisionné en carburant ce centre et le CRHH Philibert Tsiranana Amboanato pour alimenter leur générateur.

Le Directeur Général de QMM, David-Alexandre Tremblay, a déclaré : « La sécurité des personnes est notre priorité absolue. Nous sommes conscients de l’impact de la suspension des opérations sur nos partenaires de confiance. Nous avons toujours respecté scrupuleusement nos engagements afin de garantir la continuité de la production d’électricité au profit de la population de la commune de Fort-Dauphin, mais les circonstances nous contraignent à ce programme de délestage pour assurer la résilience de la production d’électricité. Nous travaillons avec les gouvernements régionaux et nationaux pour trouver une solution durable afin que nous puissions reprendre les opérations en toute sécurité dès que possible. »