RéGION DIANA – Raid final pour la promotion des élèves-officiers

Après avoir suivi un stage de fusilier marin commando (FUMACO) au centre de cap Diégo-Antsi­ranana, pendant quinze jours, les cinquante-huit élèves-officiers de la 44e promotion de l’Académie Militaire (ACMIL), dont cinq femmes, qui porte le nom de l’Amiral Didier Ratsiraka, ont effectué un raid intitulé « grande marche de manœuvre de sécurité rurale » dans la région, avant de rejoindre leur école à Antsirabe Ce raid a été l’occasion de tester les forces physique et mentale de ces élèves officiers et pour renforcer la solidarité entre eux. Il

s’agissait également d’une période de synthèse et de validation de leurs acquis de deux semaines de formation, en vue d’évaluer leurs aptitudes au commandement. Durant une semaine à Nosy Be , ils ont pu mettre en pratique les items instruits depuis leur stage.

L’organisation a choisi la commune rurale d’ Ambatoharanana, située à 57 km au sud d’Ambanja, sur la Route nationale 6, comme point de départ de cette grande marche qui s’est terminée au port d’Ankify pour la premier étape. Puis, après la traversée en bateau, elle s’est poursuivie à Nosy Be, faisant une boucle autour de l’île aux parfums.

Activités stressantes

Ainsi, l’occasion a permis aux élèves d’appliquer leurs acquis pendant le stage, concernant le débarquement en mer. Des activités plus stressantes les unes que les autres ont également été proposées aux futurs sous-officiers, afin de mettre en condition leurs capacités et leurs aptitudes au commandement. Ils devaient arriver à gérer leur fatigue afin de parvenir en fin de parcours d’épreuves.

L’événement s’est terminé par un exercice militaire sur la plage de Madirokely, où ils ont démontré des actions de libération d’otages détenus par l’ennemi en un endroit localisé au bord de la mer (action de libération d’ otages en mer) .

Pratiquement, ils sont descendus du bateau et ont fait une approche depuis la mer avant de passer à l’action. Ils se sont servis de la vedette de surveillance « Ankio » du détachement marine de Nosy Be et d’un autre embarquement pour réaliser cette manœuvre. Joint au téléphone, un élève-officier a livré son témoignage et un aperçu de ces quelques jours de stage : « J’ai eu la chance d’évoluer dans un cadre magnifique en pleine nature, loin des terrains connus. Les activités étaient variées, on a dû prendre sur nous et faire preuve de cohésion sur les différentes pistes d’audace, c’était très formateur ». Pour le respect de la hiérarchie militaire , il veut garder l’anonymat.

Le commandant de l’ACMIL, le général de brigade Pikula Démosthène, et le commandant des Forces de Défense et Sécu­rité Ankarana, le général de brigade Fitzgerald Montrouge, ont toujours accompagné les élèves officiers .