MIARINARIVO – Un couple, leur enfant et leurs proches écroués

Une adolescente de 16 ans, ses parents et ses oncles, ont été mis en détention préventive à Miarinarivo, lundi. Ils ont été surpris en train de voler des cochons.

Sept personnes feront leurs adieux à 2022 en prison. Elles ont été enfermées dans la maison centrale de Miarinarivo au terme de leur passage au parquet, lundi. Elles sont une famille, une adolescente, son père, sa mère et ses oncles. Ils ont été interpellés en flagrant délit de vol de cochons.

Les prévenus seraient des multirécidivistes. Ils viennent d’Antsahalavabe, à Soavinandriana-Itasy.

Ils ont pendant longtemps fait parler d’eux. Ils ont déjà été soupçonnés d’être les auteurs d’une série d’effractions, d’une confection de faux billets et d’une arnaque au faux mercure. « Ils ont toujours été très prudents et la police n’a pas réussi à collecter la moindre preuve matérielle de leurs infractions. Leurs maisons ont été perquisitionnées, mais il n’y avait aucun indice », explique une source judiciaire.

Cette fois, la famille a ciblé une grande porcherie à Antranoroa, à dix kilomètres du chef-lieu du district de Soavinandriana. C’était mercredi 7 décembre, vers 2h du matin, elle s’est faufilée dans les lieux et a fait sortir les porcs.

Piégée

Les voleurs n’ont pas su opérer discrètement. Le propriétaire des bêtes et l’entourage se sont réveillés et dépêchés pour les appréhender. Ils ont rattrapé et encerclé les sept dans une rizière. Le frère du chef du groupe et un mineur de 16 ans se sont échappés avec des cochons. Ils demeurent à ce jour introuvables. Les autres ont été tabassés.

« À l’arrivée des policiers, une centaine de personnes s’en sont prises aux malfaiteurs. Ceux-ci ont alors été emmenés au commissariat pour être interrogés », raconte la police.

Une plainte et les témoignages des autres victimes et autorités des fokontany voisins contre les voleurs ont été reçus. La femme affirme avoir été piégée dans ce coup. Les hommes lui auraient promis une tâche nocturne payée et non un vol.

Au bout de cinq jours de garde à vue, la famille a été transférée au parquet du tribunal de première instance de Miarinarivo, qui a prononcé un mandat de dépôt à son encontre. L’audience est prévue se dérouler au mois de janvier.