MÉTÉO – Des pluies orageuses prévues à partir de vendredi

Les pluies seront au rendez-vous cette semaine. Les prévisions météorologiques prévoient que les pluies orageuses vont s’étendre sur toute la Grande île en fin de semaine. Ainsi, entre le 14, 15 et 16 décembre, «Les pluies orageuses ont concerné la partie Est de la Haute terre centrale. Pour la région Analamanga, des pluies intermittentes sont présentées mais les pluies orageuses vont prendre place dans la partie centrale. La partie Ouest de la Grande île en bénéficiera également », indique le prévisionniste de la météo. Dans la partie Nord, le temps sera plus sec. Dans la matinée, la côte centrale-est ainsi que la partie Centrale Ouest seront animées par un temps nuageux. Les températures varieront entre 27 et 28°C dans la Haute terre centrale. Sur la côte Est, les températures se situeront entre 29 à 30°C. Le mercure pourrait atteindre les 36°C à Maevatanana et 35°C dans la région Androy. À partir de jeudi, les pluies gagneront toutes les régions de la Grande île sauf dans le Sava. Les températures avoisineront les 25°C dans la partie centrale. Elles seront entre 31°C, Antsohihy et Maevatanana enregistreront jusqu’à 35°C. Pour vendredi, les pluies orageuses seront encore présentes. Toutefois, la partie Nord de la région Sofia sera plus sèche.