MANJA – Une femme décapitée pendant le culte

Meurtre sordide. Une femme a été retrouvée morte pendant le culte, dimanche, au fokontany d’Andasibe, du district de Manja, dans le Menabe. Elle a été décapitée. Ce jour-là, son enfant et elle étaient venus prier au « toby », un peu plus loin de la ville. Elle est sortie au cours de l’adoration. Ses voisins de banc ont été surpris de ne pas la voir revenir après des minutes. Son enfant est alors parti à sa recherche. Peu de temps après, il l’a trouvée dans des buissons, à plat ventre sur le sol. Elle a été décapitée. Elle portait encore ses vêtements. Sa tête a été emportée par ses assassins. « Ce qui était bizarre, c’est que nous n’avons constaté aucune trace de sang autour de l’endroit où elle a été découverte. Elle a certainement été tuée ailleurs et déposée sur les lieux », explique un gendarme. Les autorités locales rapportent que la victime était arrivée à Manja depuis six mois. Les auteurs du forfait n’ont pas été identifiés. Une enquête a été ouverte. Ce genre d’acte barbare, avec le phénomène de vol de têtes, d’organes et des yeux, connaît une recrudescence ces derniers mois.